Trist Janni iler til Barcelona

Janni Ree er taget til Spanien for at trøste sin søn

I nat landede Janni Ree i Barcelona, efter hun noget spontant var hoppet på en flyver med kurs sydpå.

52-årige Ree er taget til Spanien for at være hos sin søn, Victor, der netop er blevet single.

- Jeg er meget trist over det. Ked af det. Han har jo været sammen med sin eks i mange år. De har to små børn sammen, så det er klart, at det ikke er særlig sjovt lige nu, siger hun til Ekstra Bladet.

Janni Rees søn er far til drengene Alexander på fire år og toårige Gabriel, som er den tidligere forsidefrue ikke tøver med at kalde 'farmors små guldklumper'.

- De skal bo i Aarhus med deres mor, mens Victor slår sig ned i København, og det er klart, at det er en stor sorg for mig og også for ham, at de skal bo så langt væk fra os, siger Janni Ree.

Hun fortæller, at Victor efter bruddet fra drengenes mor tog til Barcelona for at sunde sig.

- Her har en en god kammerat hernede, og jeg tror at det godt for ham at komme lidt væk. Victor har fødselsdag i dag, og derfor besluttede jeg mig for at tage herned for at støtte ham og muntre ham lidt op, siger Janni Ree, der ud over at være farmor også er mormor til to små drenge.

Hendes datter Nathalie blev for tre uger siden mor til Helmer, som er lillebror til Hubert på to år.