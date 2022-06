Trods bitter strid: Forsøder tilværelsen

Der er lagt i ovnen til en skøn sommer for Christian Bitz.

De seneste år har han ligget i en bitter keramik-strid med Kasper Würtz, der har beskyldt sundhedseksperten og den tidligere tv-vært for at have kopieret dele af et spisestel.

Trods striden, som Christian Bitz i 2021 tabte i Østre Landsret, som stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom, går det så godt for ham, at han har udbetalt en halv million kroner til sig selv i udbytte fra sit holdingselskab, Sundhedsrealisme ApS. Det viser det dugfriske regnskab.

Det er gennem netop Sundhedsrealisme ApS, at han ejer sit keramikfirma, Bitz A/S, og årets udbyttet blev da heller ikke i nærheden af det, Bitz kunne forkæle sig selv med forrige regnskabsår.

Her var udbyttet mere end dobbelt så stort. Hele 1,2 million kroner udtalte Christian Bitz til sig selv fra holdingselskabet.

I april måned viste regnskabet for Bitz A/S, at den meget omtalte keramiksag ikke var gået så hårdt ud over firmaet.

Selskabet, som Christian Bitz ejer 40 procent af, mens grossisten F&H ejer resten, kom ud af 2021 med et overskud før skat på 5.052.277 kroner.

Det resultat er godt en halv million bedre end 2020.

Ejerkredsen valgte at udbetale et udbytte på 3.000.000 kroner - blandt andet til Sundhedsrealisme ApS - mens resten har fået lov til at blive i firmaet.

Sundhedsrealisme ApS har ifølge det nye regnskab en egenkapital på 3.342.586 kroner. Det er lige omkring 400.000 kroner mere end sidste år.

Ud over keramik og køkkengrej har Christian Bitz dog også kastet sig ud ejendomshandel.

Hvor meget Christian Bitz er god for, kan du læse mere om her.

