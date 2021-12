Trods corona: Stor millionsucces

Det har været endnu et godt år for skuespilleren Pilou Asbæk.

Det viser hans seneste regnskab, som Ekstra Bladet har set.

Her fremgår det tydeligt, at Pilou Asbæk har tjent lige over en million i sit overskud for 2020/2021.

Den populære skuespiller har dog også valgt at give sig selv væsentlig mindre i løn, end han gjorde i 2019/2020.

Her lød lønnen på 673.000 kroner, hvor den i år kun har været på 41.000 kroner.

Men selvom lønnen måske ikke er så høj, er der blevet udbetalt et væsentligt udbytte. Hele 354.000 kroner har skuespilleren valgt at tage ud til sig selv.

Ifølge IMDB er det ikke fordi, der har været meget gang i arbejdet som skuespiller i det seneste år, men den kendte skuespiller har dog medvirket i serien 'Efterforskningen'.

Derudover er han aktuel med flere forskellige projekter i 2022. Et af dem er den nyeste 'Aquaman'-film, hvor Pilou Asbæk skal spille over for 'Game of thrones'-kollegaen Jason Momoa.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pilou Asbæk, der oplyser, at han ingen kommentarer har til regnskabet.