Trods coronanedlukning: Hiver millioner hjem

Musikbranchen har generelt været hårdt ramt af coronanedlukningen, som har betydet aflyste koncerter og festivaler, men for popstjernen Mads Langer var 2020 et ganske hæderligt år.

Det viser det nyligt offentliggjorte regnskab for hans anpartsselskab Freedom is a State of Mind.

Mads Langer har formået at vende minus til plus og er gået fra et resultat på -1.421.591 kroner i 2019 til 2.112.112 kroner i 2020.

Også egenkapitalen i selskabet er vokset fra 1.534.551 kroner i 2019 til 2.596.663 kroner i 2020.

Samme billede tegner sig, når man ser på hans holdingselskab. Her var resultatet i 2020 1.048.750 kroner mod -16.242 kroner i 2019. Egenkapitalen i holdingselskabet er desuden vokset til 3.096.650 kroner fra 3.047.900 kroner i 2019.

Lønnedgang

Trods det fremragende resultat har Mads Langer dog valgt at gå betydeligt ned i løn. I 2019 blev der udbetalt 4.664.580 kroner i løn fra anpartsselskabet til den ene ansatte, der må formodes at være Mads Langer.

I 2020 lød lønudbetalingen i stedet på 2.959.286 kroner.

Mads Langer oplyser gennem sin manager til Ekstra Bladet, at han er på barsel og derfor ikke har nogen kommentarer til regnskabet.

Han og konen, Julie Lillelund, blev for få uger siden forældre til en lille pige, som de har valgt at kalde Hannah.