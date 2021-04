Trods kæmpe overskud: Corona koster Lego-familien milliarder

Kirkbi-koncernen kom ud af 2020 med et overskud på 6,4 mia. kr. Et overskud, der er markant lavere end året før

Coronakrisen har været en dyr omgang, og Lego-familien går heller ikke fri af krisen.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra Kirkbi-koncernen, der blandt andet står bag Lego-koncernen og Legoland-parkerne.

Her fremgår det, at 2020 endte med et overskud efter skat på 6,4 mia. kr. - et beløb, der er markant lavere end i 2019. Dengang kunne koncernen glæde sig over et overskud 16,8 mia. kr.

De færreste vil være utilfredse med at tjene 6,4 milliarder på ét år, og Kirkbi selv er da trods alt også godt tilfredse med overskuddet, lyder det i en pressemeddelelse.

'Med den globale covid-19 pandemi blev KIRKBI påvirket forskelligt på tværs af LEGO Koncernen, Merlin Entertainments og investeringsaktiviteterne. KIRKBI fokuserede igennem året på at være en ansvarlig ejer og virksomhed. Herudover var fokus på medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel. I lyset af de ekstraordinære omstændigheder leverede KIRKBI et tilfredsstillende resultat,' siger topchef Søren Thorup Sørensen.

Corona og investeringer kostede dyrt

Det er ikke overraskende Lego-brandet, der sørger for, at året ender med overskud. Lego Group, som Kirkbi ejer 75 procent af, havde en omsætning på 43,7 mia. kr. og et driftsoverskud på 12,5 mia. kr. mod henholdsvis 38,5 mia. kr. og 1,8 mia. kr. i 2019.

Omvendt var det rigtig dyrt, at diverse lande verden over måtte lukke ned, da pandemien ramte. Merlin Entertainments, der står bag Legoland-parkerne, og som Kirki ejer 47,5 procent af, kostede i alt Kirkbi et underskud på lidt over 2 mia. kr. Den del af selskabet gav ellers et plus på 135 mio. kr. året før.

Også investeringerne, der blandt andet tæller ejerandele i Nilfisk, ISS og Falck, ser ud til at have kikset for Kirkbi. Driftunderskuddet lød i 2020 på minus 1,6 mia. kr. Den post havde ellers bidraget med 9,3 mia. kr. i overskud i 2019.

Kirkbi, der nu har investeringer for i alt 87 milliarder kroner, er ikke bekymret for årets tab.

- Vi har en meget stor investeringsportefølje, som også blev ramt af corona, og sådan er det. De finansielle afkast er vi nødt til at kigge over en flerårig periode, siger Kirkbi-topchef Søren Thorup Sørensen til Børsen.

Lukkede forlystelsesparker verden over har kostet dyrt for Kirkbi. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hæver 400 millioner

Kirkbi er ejet af Kjeld Kirk Kristiansen, der er barnebarn af Lego-stifteren Ole Kirk Kristiansen, samt hans tre børn, Thomas, Agnete og Sofie.

De ser ud til også i år at få tilført kapital til dem selv og deres mange projekter fra familiens pengetank. Af regnskabet fremgår det, at der forventes et udbytte på 400 millioner kroner udbetalt.

