Trods kendisboykot: Freder Franzi

Et stigende antal danskere har problemer med spil, og det skal der gøres noget ved.

I de senere år er der kommet en række tiltag for at sætte en stopper for problemet, men det ser ikke ud til at have virket. I maj viste en ny undersøgelse fra Rambøll bestilt af Spillemyndigheden tværtimod, at der i løbet af fem år var sket en fordobling i antallet af voksne danskere, som har problemer med spil - fra 5,2 procent i 2016 til 10,9 procent i 2021.

Det fik Spillebranchen til at melde ud, at det nu skulle være slut med kendte mennesker i reklamer.

'Fremover vil vi undlade at bruge kendisser til at promovere vores spilprodukter. Netop brugen af kendte i reklamer er noget af det, eksperter har peget på, virker stærkt på især de unge og vil kunne påvirke spiladfærd negativt, og det lytter vi til,' sagde Morten Rønde, direktør for Spillebranchen, i en pressemeddelelse.

Da Ekstra Bladet for nylig mødte Peter Frödin, der i de seneste år har tjent godt på at spille Hansi Hinterseer-parodien Franzi25, havde han ikke hørt, at det ville få konsekvenser for ham.

Freder Franzi

25Syv, som står bag bookmakeren Bet25 og kasinoet Rød25, har da heller ingen planer om at lægge karakteren i graven. Det skriver selskabets marketingchef, Anders Mørup, i en mail til Ekstra Bladet.

'Jeg kan på ingen måder forestille mig, at vi bliver ramt af det nye initiativ, og jeg ser ikke noget problem i at fortsætte med Franzi25. Vi har sammen med vores dygtige kreative bureau skabt en fiktiv figur, som er gået viralt, og som giver danskerne et godt grin,' skriver han og fortsætter:

'Med Franzi25 og universet omkring ham er der ikke tale om en kendis, der opfordrer folk til at spille, eller som henvender sig til unge mennesker. Efter min overbevisning er det denne form for reklame, initiativet skal dæmme op for.'

Bakker op

Anders Mørup roser dog Spillebranchens nye tiltag.

'Det er rigtig fint, at Spillebranchen selv kommer med initiativer, der skal komme spilleproblemer til livs. Vi er selv en del af Spillebranchen, og vi bakker op om Spillebranchens initiativer,' skriver han og svarer på, hvorfor man så alligevel har valgt at bruge et kendt ansigt som reklamefigur:

'Udgangspunktet for kampagnen har ikke været at bruge et kendt ansigt, men at opbygge et reklameunivers, som er anderledes end den gængse form for spilreklame. Franzi25 er en fiktiv figur, og så har vi været heldige med, at vores bureau har adgang til en række dygtige skuespillere, herunder Peter Frödin,' skriver Anders Mørup.

Her kan du høre Peter Frödin tale om fremtiden for Franzi.

Ikke endnu

Ekstra Bladet talte tidligere på måneden med direktøren for Spillebranchen, Morten Rønde, efter at Danske Spil havde lavet en reklame med en kendis blot en uge efter pressemeddelelsen.

Han fortalte blandt andet, at man endnu ikke har lagt sig fast på, hvad en kendis er.

- Det er noget af det, vi sidder og kigger på, for der er selvfølgelig nogle problemstillinger i det, som vi er nødt til at få klappet af. Men intentionen er selvfølgelig, at man ikke bruger en, der har et kendt ansigt, til at promovere et produkt og stå som rollemodel for det, siger han og understreger, at reglerne slet ikke er trådt i kraft endnu.

