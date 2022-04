Trods kopi-dom: Bitz scorer millioner

Bitz A/S blev sidste år dømt for at kopiere en række af virksomhedens produkter. Alligevel kan selskabet glæde sig over millionsucces

2021 var i retssalene et hårdt år for Bitz A/S, men det er ikke noget, selskabet ser ud til at være hårdt mærket af økonomisk endnu.

Selskabet, som Christian Bitz ejer 40 procent af, mens F&H ejer resten, kom ud af 2021 med et overskud før skat på 5.052.277 kroner.

Det resultat er godt en halv million bedre end 2020.

Hele overskuddet får ikke lov til at blive i selskabet. Ejerkredsen har udbetalt et udbytte på 3.000.000 kroner, mens resten får lov til at blive i firmaet.

Her lød egenkapitalen ved udgangen af 2021 på 5.052.424 kroner.

Nedtur i retten

Et længere retsopgør blev i 2021 afgjort, da Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom og konkluderede, at en del af Bitz' spisestel havde været lidt for meget inspireret af keramiker Kasper Würtz.

Christian Bitz og F&H afviste dog fortsat at have gjort noget galt, og de ankede derfor dommen til Højesteret. Få måneder senere slog Procesbevillingsnævnet dog fast, at det ikke kunne komme på tale, og derfor stod Østre Landsrets dom ved magt.

Dommen betød, at de kopierede produkter skulle tilbagekaldes og destrueres, men sagen er alligevel ikke helt afsluttet. Det står nemlig ikke klart, hvorvidt Kasper Würtz har krav på erstatning - og i så fald hvor meget.

Hans advokat, Johan Løje, fortalte sidste år til Ekstra Bladet, at de ville kræve et beløb 'meget højere end en million kroner'.

Sagen resulterede i, at Imerco fjernede endnu flere af Bitz-produkterne på grund af en ny stævning fra Kasper Würtz.

Christian Bitz har endnu ikke afleveret regnskab i holdingselskabet Sundhedsrealisme, som han ejer sin andel af Bitz A/S igennem.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christian Bitz, der er administrerende direktør i selskabet, samt F&H Group, men vores henvendelser er i skrivende stund ikke blevet besvaret.