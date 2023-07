Trods nederlag: Millionoverskud til Christian Bitz

Indtjeningen er styrtdykket, men der er stadig sorte tal på bundlinjen i Bitz A/S

Ernæringsekspert Christian Bitz måtte tilbage i januar se nederlaget i øjnene, da Sø- og Handelsretten slog fast, at Bitz sammen med grossisten F&H havde gjort sig skyldig i plagiat af keramiker Kasper Würtz.

Dommen betød, at både Bitz og F&H måtte til lommerne og i alt betale 6,4 millioner kroner i erstatning.

Helt skidt står det dog ikke til for Christian Bitz.

Årsrapporten for det seneste regnskabsår i Bitz A/S, som ejes delvist af Christian Bitz og F&H, viser således, at de stadig tjener penge på fremstilling, design og salg af 'keramiske husholdningsartikler', som ifølge virksomhedsregistret er selskabets formål.

Millionoverskud

Selvom indtjeningen sammenlignet med regnskabsåret 2021 er styrtdykket, er der nemlig stadig tale om en indtjening i millionklassen.

I 2021 var bruttofortjenesten 4,8 millioner kroner, mens den for 2022 lød på 2,1 millioner kroner. Det var dog rigeligt til at sikre et millionoverskud på bundlinjen.

I alt stod 1.464.462 kroner tilbage i selskabet, da alle udgifter var betalt.

Kasper Würtz skulle samlet modtage 6,4 millioner kroner i erstatning efter retssagen samt et hemmeligt beløb fra et efterfølgende forlig. Foto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix

Hemmeligt forlig

Retsopgøret har dog sat sine spor i regnskabet. I ledelsesberetningen bemærkes det, at selskabet siden 2016 har været part i en retssag, 'som der umiddelbart efter faldt dom i, og som medførte en betydelig erstatning til modparten.'

Af de 6,4 millioner kroner, erstatningen lød på, skulle F&H A/S betale 5 millioner kroner, og Christian Bitz skulle betale 1 million kroner.

Bitz A/S blev i forbindelse med dommen pålagt at betale 400.000 kroner i erstatning til Kasper Würtz, og de fremgår ganske rigtigt i regnskabet under posten 'andre driftsomkostninger'.

Derudover bemærkes det i ledelsesberetningen, at man efter domsafsigelsen indgik forlig med modparten, og at 'de økonomiske konsekvenser af forliget indgår i resultatopgørelsen for 2022'.

Hverken Christian Bitz, F&H eller Kasper Würtz har ønsket at beskrive detaljerne i forliget. Det fremgår dog af resultatopgørelsen, at der er udbetalt et udbytte til ejerne på 3,5 millioner kroner.

Et sådant udbytte skal der betales skat af, ligesom ejerne kan have beholdt noget af udbyttet til sig selv. Det kan være denne post, der refereres til i ledelsesberetningen.

'Fornuftig løsning'

Forliget mellem Kasper Würtz på den ene side og Christian Bitz og F&H på den anden side blev offentliggjort to uger efter domsafsigelsen i Sø- og Handelsretten.

Dommen relaterede sig til 15 produkter, men Kasper Würtz mente, at Bitz sammen med F&H havde plagieret endnu flere. Efter forliget bliver der dog ikke flere retssager mellem de to parter.

Christian Bitz kaldte i pressemeddelelsen forliget for en 'fornuftig løsning'.

'Jeg havde meget gerne været denne ulykkelige sag foruden. Kasper og jeg har set forskelligt på en række forhold, og medierne har haft deres egen dagsorden, der bestemt ikke har gjort det nemmere at løse sagen i mindelighed'.

'Men nu er der fundet en fornuftig løsning, der omsider gør det muligt for hver af os at komme videre i livet', udtalte han.