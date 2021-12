Trods nultolerance: Sexisme er ikke lig med fyring

Man bliver ikke nødvendigvis fyret, hvis man bryder Berlingske Medias nultolerance-politik over for sexisme

Anders Krab-Johansen tager nu ansvaret for den kritik, der i de seneste uger har været af Berlingske Media og hans post som koncernchef i mediehuset.

Det sker i en kommentar hos Berlingske, der er en del af det mediehus, han er chef for.

Både B.T. og Berlingske, der er en del af Berlingske Media, har været ramt af fyringer på grund af sexisme i de seneste dage. I sagen på førstnævnte medie har Anders Krab-Johansen fået masser af kritik for sin ageren i sagen, da han først fortalte, at han ikke var blevet advaret om sagen på forhånd.

Siden viste det sig dog, at han - ifølge ham selv - ikke åbnede de vedhæftede filer i mailen med emnefeltet 'Vedr. min sag om sexisme på B.T.'

I kommentaren hos Berlingske understreger Anders Krab-Johansen igen-igen, at Berlingske Media har nultolerance over for sexisme. Det betyder dog ikke, at man automatisk bliver fyret, hvis man krænker andre.

'Når det gælder nultolerance over for sexisme, så mener jeg det alvorligt. Men det skal ikke forstås sådan, at alle overtrædelser fører til afskedigelse. Vi ønsker, at sagerne kommer frem, så de kan blive undersøgt grundigt, og der kan gives en passende sanktion,' skriver han.

Erkender Dyrby-fejl

Anders Krab-Johansen forsvarede længe Michael Dyrby, efter sidstnævnte gik i flyverskjul i kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexismen bag skærmen', der blandt andet omhandlede Dyrbys tid på TV 2, hvor han selv havde krænket.

Da Michael Dyrby langt om længe stod frem og undskyldte efter ni dage, fastholdt Anders Krab-Johansen fuld støtte til chefredaktøren. Nu erkender koncernchefen, at det var en fejl at tillade Dyrby at være tavs så længe.

Anders Krab-Johansen udtalte søndag aften i 'Deadline', at han også ville ansætte Michael Dyrby den dag i dag. Siden trak han dog i land, og Ekstra Bladet har forsøgt at blive klogere på, hvad han faktisk mener. Det lykkedes ikke, men du kan læse om det her.