Trods sure smileyer: Skovler millioner ind

Bagerkæden Granny's House skovler millioner ind på trods af, at virksomheden ikke lever op til kravene fra Fødevarestyrelsen

'Maskiner fremstår med tykt, gulligt, lag af fedt, og lister i kagemontre i butikken fremstår med sorte plamager af formodet skimmel', var noget af det, Granny's House fik anmærkninger for, da Fødevarestyrelsen var forbi bageren i Søborg sidste måned.

Men det holder ikke kunderne væk. Tværtimod. Bagerkæden tjener stadigvæk kassen.

Det viser det seneste regnskab fra Granny's House ApS, der netop lige er blevet offentliggjort.

I regnskabet fremgår det, at selskabet i 2021 havde en bruttofortjeneste på 8.538.483 kroner før skat.

Selvom millionerne vælter ind vokser bundlinjen ikke lige så meget, dog kan virksomheden juble over et lille overskud på 569.466 kroner, hvilket er knap to millioner mindre end sidste år.

Ifølge regnskabet er der i løbet af året udbetalt løn for 7.629.236 kroner til firmaets 23 ansatte.

Bagedyst-dommer Katrine Foged Thomsen, har tidligere ejet firmaet sammen med hendes mand, Rasmus Søndergaard Hansen. Men nu driver han forretningen selv.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Grannys House i Søborg får en sur smiley.

Bageriet har allerede fået en sur smiley i bageriet på Søborg Hovedgade. De fik en sur smiley i juli sidste år, og i januar i år var den gal igen.

Dengang var der ovenikøbet blevet fanget to rotteunger.