Trods tavshed om eks-makkeren: Der er intet ondt blod

Umut Sakarya nævnte ikke forretningspartneren gennem mange år, Frank Svärd Pedersen, med ét ord i sin afskedshilsen, selvom Frank nu overtager lokationen for Guldkroen - ifølge Umut helt gratis. De er dog ikke uvenner, bedyrer kendiskokken

I begyndelsen af januar kom det frem, at kendiskokken Umut Sakarya lukker sine restauranter Guldkroen og Guldgrillen i København og vil starte et nyt liv.

Kort efter blev det meldt ud, at Umuts nu tidligere forretningspartner, Frank Svärd Pedersen, havde købt Umuts andel i restauranterne for et ukendt beløb.

Men det 'ukendte beløb' er ikke-eksisterende, påstår Umut til Ekstra Bladet.

- Har Frank betalt dig kassen for købe dig ud?

- Det har han ikke. Altså, han har fået to lokaler gratis, lad mig sige det på den måde.

- Så du har ikke tjent noget på at sælge til ham?

- Nej, det har jeg ikke, lyder det fra Umut Sakarya.

Umut Sakarya er klar på et nyt liv, der ikke inkluderer eksmakkeren Frank, som nu driver sin egen forretning videre under navnet Franks Kro i Guldkroens tidligere lokaler. Her kan man nu få en Wienerschnitzel til hele 325 kroner. De to eks-partnere er bestemt ikke på kant, siger Umut i dag, Foto: Emil Agerskov

Flasker indtjener mere

Der var ingen lykønskninger, 'god vind, min ven' eller andre pæne ord om eks-forretningspartneren i det lange skriv, som Umut lagde på bl.a. Instagram, da han delagtiggjorde offentligheden i sin beslutning om at lukke.

Det betyder dog ikke, at de er uvenner, og der er intet ondt blod i mellem dem, fastslår Umut:

- Overhovedet ikke. Slet ikke. Det er bare min beslutning. Han realiserer sine egne drømme.

- Så man skal ikke lægge noget i, at du ikke talte om ham i din udmelding?

- Overhovedet ikke. Det var mine følgere, jeg skrev til. Det var mit valg. Så det var meget naturligt. (...) Det er dejligt, at han gør det, han har lyst til. Jeg kan ikke andet end at ønske held og lykke. Hvis det er det, han er glad for, skal han da bare gøre det.

- Kan du egentlig tjene flere penge som influencer end på dine restauranter?

- Hvis man tager de sidste to år i betragtning, så tror jeg, at du kunne tjene flere penge ved at samle flasker.

- Har du tabt mange penge?

- Nej, vi har haft gode regnskaber, men det har været en hård proces.

- Så lukningen er måske en lettelse?

- Det er altid rart at få tid til at lave de ting, jeg brænder for. Nu brænder jeg ikke for dette længere, så nu vil jeg prøve noget nyt. Jeg er 32 år. Jeg har været selvstændig i 10 år.