Trods vaccine: Hårdt ramt af corona

Susan Astani er isolation.

Som tusindvis af andre danskere er hun ramt af corona. Men mens mange knapt nok bemærker, at virusen har sneget sin ind på dem, er Christian Kjærs hustru ikke i tvivl.

Susan Astani, der er læge, har fulgt myndighedernes anbefalinger om at lade sig vaccinere tre gange. Alligevel er hun hårdt ramt af covid-19, skriver hun på Instagram.

'Ligger i sengen død træt med stoppet næse og ondt i halsen, muskelsmerter, hoste og hovedpine. I dag er det min 3. dage sammen med corona. Tænk at blive så syg på trods af fuld vaccination, skriver Susan Astani i sit opslag på det sociale medie.

Her skriver hun også, at hun slet ikke forestille sig, hvor syg hun ville have været uden vaccinationen.

Til Ekstra Bladet fortæller Astani, at hun indtil videre er den eneste smittede i familien.

'Ja, jeg er den eneste i familien som har det. I forbindelse med juleshopping har jeg været en del ud blandt mange mennesker. Af den grund har jeg holdt afstand fra resten af familien hele vejen. Det har vist sig at det var meget klogt. Jeg er utrolig glad for at være fuldt vaccineret', skriver hun i en sms fra sygesengen.

Her kommer hun også med en lille sød indrømmelse.

'Meeeeen Jeg kyssede Christian juleaften. Så må vi vente et par dage og blive testet igen', skriver hun.

Sammen med sin mand flyttede Susan Astani i 2019 til Schweiz. De har dog stadig en stor tilknytning til Danmark og har stadig et sommerhus i Jylland.