Trodsede sygdommen: Leo er hjemme igen

Tre gange på en måned fik hun at vide, at hendes ægtemand ville miste livet. Tre gange trodsede han lægernes forudsigelser, og nu er Sussi Nielsens mand, Leo Nielsen, allerede tilbage i privaten efter en indlæggelse med tarmslyng siden mandag.

Det skriver Se og Hør, og det bekræfter Sussi Nielsen ligeledes over for Ekstra Bladet.

- Han er kommet hjem i dag, og det er dejligt. Han har det faktisk godt, han er frisk og virker glad. Hunden har lige fået en ordentlig klappetur, siger Sussi Nielsen til Ekstra Bladet.

'Smadret' hofte: - Træls

Selvom Leo er hjemme i egne gemakker, har indlæggelsen ikke ligefrem været gratis.

Før den nylige sygdom klarede den 67-årige, gamle spillemand ærterne oprejst på trods af en hofteskade for flere år siden. Men nu må rocken altså foregå rullende, fortæller Sussi.

- Han smadrede jo sin venstre hofte for seks et halvt år siden. Det har været lidt træls med det ben, og det her har jo ikke ligefrem hjulpet på sagerne. Han sad ikke i kørestol før, men han havde meget svært ved at gå, inden han kom på sygehuset.

Regner lægerne med, at han kommer til at gå igen?

- Det er svært at sige, det kommer jo an på, hvad der er sket med benet i mellemtiden. Men han er indstillet på, at han skal træne. Det kan også være, der skal en ny operation til, men først skal han komme mere til hægterne, siger Sussi.

Måske kysset i panden gjorde forskellen. Torsdag er Leo i hvert fald hjemme fra hospitalet efter flere dages indlæggelse. Privatfoto

- En underlig tid

Leo skal fortsat tage sin medicin og løbende kontrolleres for at holde styr på den tydeligt svækkede Leo Nielsens tilstand. Ifølge Se og Hør har han endda fået en sygeseng med hjem fra kommunen, selvom han ifølge Sussi nok kommer til at krybe i den velkendte dobbeltseng i nat.

For Sussi er der derimod anderledes travlhed på skemaet. For med koncerter allerede i weekenden og en ny musikalsk opsætning med 'Sussi og drengene' er der meget, hun skal nå i øvelokalet. Og det har ikke været nemt at balancere midt i sygdommen.

- Det har været en underlig tid. Den sidste tid har jeg været nødt til at besøge Leo lidt mindre end i starten, fordi jeg også har haft en hel del at se til, når jeg skal til at spille med et nyt orkester.

Stuen er den samme, men maven er væk, og det er tydeligt, at sygdommen har tæret på den ene halvdel af den legendariske popduo. Her ses parret i 2020. Foto: Janus Nielsen

Blandt andet skal hun til at lære akkorderne fra hele bagkataloget på ny, fordi den nye forsanger - men gamle svinger i bandet - Thomas Ehrenreich, synger i en anden toneart end den sædvanlige vokale partner, Leo, fortæller hun.

Men først står den altså på indkøb.

- Nu bliver han sat her, og så skal jeg jo i byen og handle, nu når han er kommet hjem, siger Sussi Nielsen til Ekstra Bladet.