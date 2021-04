Trodser corona: Hæver millioner

Musikbranchen har været i stor krise, siden coronavirussen lukkede verden ned og fik koncerter aflyst på stribe.

Lene Nystrøm, som de fleste nok kender fra bandet Aqua, slap heller ikke ud af 2020 uden en økonomisk lussing. Det viser det netop offentliggjorte regnskab i virksomheden Smile Down New Power ApS.

Regnskabet viser, at hun kom ud af året med et underskud på 35.804 kroner på bundlinjen, hvilket var en massiv nedgang i forhold til året før. I 2019 kunne hun nemlig fremvise et overskud på 764.805 kroner.

Ikke overraskende giver den 47-årige sangerinde coronavirussen skylden for underskuddet.

'Selskabets resultat er i væsentligt grad påvirket af konsekvenserne af det nuværende udbrud af covid-19-virussen, idet der har været nedlukket for at spille koncerter i en længere periode i 2020,' lyder det i regnskabet.

Lene Nystrøm og Aqua var på scenen til Smukfest i 2019 - inden verden kendte til covid-19. Foto: Per Lange

Hæver millioner

Nedturen i selskabet er dog ikke noget, Lene Nystrøm behøver at tage alt for tungt.

I holdingselskabet LGN Holding af 2019 ApS rådede hun ved udgangen af 2020 over en egenkapital på 5.951.163 kroner, og her har hun også forkælet sig lidt i løbet af året.

Det netop offentliggjorte regnskab viser, at hun i løbet af 2020 udbetalte et ekstraordinært udbytte på 4.000.000 kroner - penge, der formentlig kom fra virksomheden SL HOLDING AF 28.04.2004 ApS, som hun ejer med Søren Rasted.

Det tidligere ægtepar udbetalte efter 2019-regnskabet lidt mere end 14 millioner kroner af deres knap 21 millioner store formue i selskabet, som endnu ikke har offentliggjort regnskab for 2020.

Både i Smile Down New Power og LGN Holding af 2019 bliver det understreget, at der er nok penge i selskaberne til at klare coronakrisen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lene Nystrøm, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

