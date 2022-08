Trodser forstuvet fod på Smukfest

Dansetrin på skovbunden endte ikke godt for diamantdatteren Thalia Pitzner onsdag aften på Smukfest.

Aftenen bragte en tur til samaritterne med sig, og de kunne fortælle hende, at hun havde forstuvet sin fod.

Det skal dog ikke sætte en stopper for Thalias tur på Smukfest.

- Den er øm, men jeg er ikke ved at kradse af, svarer hun da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen for at spørge, om hun er klar til at tage tilbage til festivalen i dag.

Thalia Pitzner forstuvede onsdag aften sin fod på festivalpladsen. Privatfoto

Thalia delte onsdag aften en video på Instagram af sin fod, hvor hun fik is på hos samaritterne, men kort tid efter var hun klar til at danse igen til Justin Bieber-koncerten.

Smerten var dog ikke helt overstået, så for at komme på benene igen, har hun plejet foden hjemme på hotellet, fortæller tv-kendissen.

- Jeg har lavet RICE-metoden ved at holde den kold, holde den oppe og holde den i ro, lyder det fra Thalia Pitzner.

Henover formiddagen er det dog blevet bedre, og hun er nu klar til endnu en dag med fest og farver på festivalpladsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------