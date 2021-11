Troede hun skulle dø

Det kom som en stor overraskelse for Cana Buttenschøn, da hun i forbindelse med fødslen af sit tredje barn pludselig opdagede en kræftknude, der var på størrelse med et barnehoved.

Faktisk troede forfatteren, at hun nok ville dø af kræften, der var i livmoderen.

Derfor var hun også endnu mere opsat på at gifte sig med faderen til sin lille pige, Simon Thrane.

Det fortæller hun i et stort interview med Femina.

- Jeg var så bange for at dø, så jeg ville bare have stadfæstet vores kærlighed. Jeg var klar til at gifte mig på stedet, for jeg skulle bare nå det, lyder det i interviewet.

Hele forløbet med kræften betød også, at Cana Buttenschøn ikke havde en helt 'normal' første tid som mor, hvor hun ikke fik ammet datteren længere end fire uger, inden hun måtte i gang med strålebehandlingen.

I dag er Cana Buttenschøn heldigvis kræftfri, og selvom behandlingen har gjort, at hun er gået i en tidlig overgangsalder og derfor ikke kan få flere børn, priser forfatteren sig lykkelig for, at hun har overvundet kræften og samtidig fået tre skønne børn.