Troels Trier fik hjertestop

Den 82-årige multikunstner Troels Trier fik torsdag en blodprop i sit hjem ved Kerteminde. Herfra blev han kørt på hospitalet, hvor han fik hjertestop.

Det skriver Her og Nu, og til Ekstra Bladet fortæller datteren Rosa, at hendes far fortsat ligger på Odense Universitetshospitalet, men at han er i stærk bedring.

Troels Trier er med i Røde Mor, men optræder også i en masse andre sammenhænge. Foto: Thomas Wilmann

– Vi fik alle en forskrækkelse, men er lykkelige for, at han var kommet på hospitalet, før han fik hjertestop natten mellem torsdag og fredag. I dag er han igen den friske slagfærdige mand, der fortæller jokes – nøjagtig som han plejer at være.

Video på Facebook

Den sprælske musiker og billedkunstner sørgede selv for, at offentligheden fik kendskab til den pludselig opståede sygdom, idet han fik sin datter til at lægge en video på Facebook.

Her fortæller han om sine erfaringer med,’at dø’, som han siger.

– Jeg må desværre skuffe folk. Der er ikke noget lys for enden af tunnelen. Det har jeg overhovedet ikke bemærket. Det kan være næste gang. De gemmer det dér.

Picasso-urne

Med vandlig galgenhumor for Troels Trier slået fast, at når der for alvor er bud efter ham, skal han brændes og i en særlig urne, som han selv har drejet på et keramikkursus.

– Hvis jeg stiller træskoene, skal jeg i en lille Picasso-inspireret krukke, jeg har lavet. Den er måske for lille, men så må man sortere diverse titanium-skruer og amalgamplomber fra, griner han.

– Min far er meget konkret i sine udmeldinger. Men det er også meget konkret, når ens hjerte pludselig går i stå. Men hvis man går ind på Facebook på Troels Trier Kunst, så er humøret højt hos ham igen, og det er vi glade for, siger Rosa Trier.