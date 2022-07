Troels Trier: - Jeg er ikke død alligevel

Musikeren og billedkunstneren er blevet udskrevet fra Odense Universitetshospital og takker nu for rørende beskeder i en video på Instagram

Musiker og billedkunstner Troels Trier fik for nyligt en blodprop i sit hjem ved Kerteminde.

82-årige Trier blev derefter kørt på hospitalet, hvor han fik et hjertestop.

Nu - halvanden uge senere - er Trier udskrevet fra Odense Universitetshospital, hvor han var indlagt.

Det fortæller musikeren i en video på Instagram.

- Jeg er ikke død alligevel. Og jeg sidder her og drikker økologisk hvidvin i min have, indleder han i videoen, hvorefter han takker for den store støtte, som han har fået.

- Utrolig mange tak til de mange, som har været bekymret for mig i anledningen af mit hjertetilfælde og sendt mig utrolig rørende beskeder over Facebook.

Derudover fortæller Troels Trier, at det danske hospitalsvæsen har fungeret helt fantastisk, og han er glad for at være hjemme igen.

Sagde det selv

Troels Trier sørgede for, at offentligheden fik kenskab til hans pludselige sygedom. Han fik nemlig sin datter til at lægge en video op på Facebook, hvor han lå i hospitalssengen.

Her satte han blandt ord på sine erfaringer med 'at dø', som musikeren og billedkunstneren selv kalder det.

- Jeg må desværre skuffe folk. Der er ikke noget lys for enden af tunnelen. Det har jeg overhovedet ikke bemærket. Det kan være næste gang. De gemmer det dér.

- Hvis jeg stiller træskoene, skal jeg i en lille Picasso-inspireret krukke, jeg har lavet. Den er måske for lille, men så må man sortere diverse titanium-skruer og amalgamplomber fra, sagde han grinende fra hospitalssengen.

Nu er Troels Trier udskrevet fra hospitalet.

I videoen nedenunder kan du ses Troels Trier sætte ord på sin indlæggelse fra hospitalssengen.