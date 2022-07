Trusler og tilråb: 'Din klamme bøsse, dø!'

Hvad der skulle have været en rolig gåtur med is i hånden og aftensol fra oven i selskab med sin syvårige nevø, endte med at blive en frygtelig en af slagsen for den tidligere realitystjerne Sy Lee.

I et opslag på sin Instagram-profil fortæller han, hvordan han i sidste weekend netop gik en aftentur med sin nevø i sit gamle nabolag i Vollsmose i Odense, der endte med trusler og tilråb.

'Jeg får trusler på livet med en kniv og bliver udsat for hatecrime, og jeg vælger blot at spørge gerningsmanden pænt, hvad er grunden til, at man råber efter folk og kalder folk for klamme bøsse, når man passerer dem på gaden, især når de kommer gående med et barn på 7 år i hånden og råber: 'Din klamme bøsse, dø!', skriver Sy Lee i et sit opslag.

Og da Ekstra Bladet fanger den tidligere reality-deltager og podcaster på telefonen, er det en rørt Sy Lee, der fortæller, hvordan han oplevede at blive råbt af sammen med sin lille nevø.

- Jeg har prøvet det mange gange, og man opbygger et skjold, men jeg forstår simpelthen ikke, hvad der får folk til at råbe sådan af mig, når jeg bare går og passer mig selv. Og særligt ikke, når jeg går med et barn.

- Min nevø begynder at hyle, og jeg prøver at skærme ham fra den fremmede mand, men det er klart, jeg bliver bange, når han hiver op i trøjen og viser, den kæmpe kniv, han truer med at stikke med ned med. Jeg var bare nødt til at være den stærke, så min nevø kunne føle sig sikker.

Sy Lee er venner med X Factor-stjerneen Sigmund. Men han ved ikke, om han har lyst til at give den gas til Copenhagen Pride, som han ellers plejer med sin ven. Foto: Mogens Flindt

Frygter Pride

Sy Lee fortæller, at politiet har hjulpet ham og nevøen med psykologtilbud, så han og nevøen kan bearbejde oplevelsen, der har været hård kost for dem begge.

- Han græd meget den weekend, og jeg kunne høre, han havde mareridt, da vi sov, fortæller Sy Lee om sin syvårige nevø.

Han fortæller i øvrigt, at han har anmeldt episoden til politiet, som Ekstra Bladet har set dokumentation for.

Men det er selvsagt ikke omkostningsfrit at blive hånet og truet for at være den man er, når man går og passer sig selv.

Derfor ved Sy Lee heller ikke, om han vil deltage i den Pride-parade, der finder sted i København i august.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Det er så oplagt et mål for hadforbrydelser. Og jeg plejer at have en fest, men jeg ved ikke, om jeg egentlig har lyst til det i år, fortæller han, og tilføjer dog:

- Men jeg vil heller ikke have, at frygten vinder. Så nu må vi se.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Sy Lee har oplevet, at han er blevet fysisk og verbalt overfaldet.

I 2015 kunne Ekstra Bladet også berette, hvordan Sy Lee modtog både slag og blev spyttet på af de to unge fyre, der råbte 'klamme bøsse' i et fodgængerfelt ved Nørreport i København.

Her kan de se, hvordan det gik for sig, da Ekstra Bladet i 2015 tog med Sy Lee tilbage til det sted, han var blev overfaldet få dage forinden.