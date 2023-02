Turbofødsel: Lise Baastrup er blevet mor igen

Lise Baastrup kan nu kalde sig mor til to.

På Instagram fortæller skuespilleren, at hun for en uge siden fødte datteren Elin, der er hendes andet barn med sin mand, Jacob Dahl. De to havde i forvejen Laura fra 2019, ligesom han har to voksne sønner fra et tidligere forhold.

'For en uge siden gik mission turbofødsel i gang; vandet gik, og en god time efter begyndte presseveerne I BILEN på vej til Hillerød Hospital,' skriver Lise Baastrup på Instagram og fortsætter:

'På p-pladsen kom to engle flyvende ud. De hedder Amalie og Louise, og sammen med Jacob hjalp de mig, gående med presseveer, op på stuen. 12 minutter senere lå Elin på mit bryst, skriver den 38-årige skuespiller.

Hun hylder både de to kvinder og manden.

'Hvor er det fascinerende, hvad kroppen kan, hvad psyken kan, og hvad vores fantastiske jordemødre kan ... og min elskede mand selvfølgelig,' skriver hun også.

Lise Baastrup skulle netop nu have spillet med i forestillingen 'Stalins død' på Nørrebro Teater, men på grund af graviditeten måtte hun melde fra til den rolle.

Jacob Dahl er søn af revydronningen Lisbeth Dahl. Foto: Anthon Unger

De nybagte forældre mødte hinanden i 2017, da Lise Baastrup spillede med i Cirkusrevyen, hvor Jacob Dahl var forestillingsleder. Han er søn af revydronningen Lisbet Dahl, som også var revyens instruktør dengang.

To år senere blev de forældre for første gang, og i 2020 var Jacob Dahl på knæ for skuespilleren, der ikke var i tvivl om sit svar.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lise Baastrup, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Til Avisen.dk fortæller hun dog, at det nye familiemedlem er blevet taget godt imod derhjemme.

– Laura er så glad for at være blevet storesøster, hun synes, Elin er så sød, fortæller Lise Baastrup til mediet.

Her siger hun også, at hun kun har et par måneders barsel, inden det går løs med optagelserne til anden sæson af DR-serien 'Orkestret'.