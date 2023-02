TV 2-boss i kæmpe huskøb

35,7 millioner kroner.

Det har Jimmy Maymann- Holler betalt for sit nye hus i Hellerup. Til gengæld får han så også en mulig nabostrid med i prisen.

I hvert fald ligger villaen i Hellerup lige ved siden af den kæmpestore villa, som advokat Jan Leth Christensen fik opført, og som har ført til flere klager fra naboer i området.

Blandt andre et ældre ægtepar, som boede på den adresse, som Jimmy Maymann- Holler og hans kæreste, modellen Christine Pram Kjølbye, nu har købt.

Det viser et offentligt skøde i tingbogen.

Parret har tilsyneladende købt villaen i et skuffesalg, da der ikke har været nogen salgsopstilling forud for salget. Til gengæld har Home Charlottenlund og Klampenborg delt et opslag på deres Facebook-side med en video af huset, som de omtaler som en 'skuffesag'.

Her stod prisen listet som 42 millioner kroner, men opslaget er helt tilbage fra maj 2022. Jimmy Maymann- Holler har altså fået et afslag i prisen på mere end seks millioner kroner.

Parret bliver dog ikke direkte naboer til Jan Leth Christensen personligt. Han har nemlig solgt sin kæmpe moderne villa videre til sin datter, som nu ejer luksusboligen helt ud til vandet.

Jimmy Maymann- Holler er i dag bestyrelsesformand for TV 2. Han har tidligere siddet i topledelsen i en lang række virksomheder i både Danmark og udlandet - heriblandt AOL og The Huffington Post.

Han ejer fortsat sin tidligere bolig nær Klampenborg, som han købte for 16 millioner kroner i 2013. Der er ikke nogen offentlig salgsopstilling tilgængelig på den bolig, hvorfor den altså enten er til salg som skuffesalg eller slet ikke til salg.

Ekstra Bladet har talt med Jimmy Maymann- Holler, som oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til huskøbet, da han betragter det som en privat sag.

