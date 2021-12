TV 2-chef reagerer: - Det er dårlig dømmekraft

Nu reagerer Anne Engdal Stig Christensen på historien om Cecilie Beck, der onsdag indrømmede over for Ekstra Bladet, at hun har haft sex med en praktikant i sin tid som vært på TV 2

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Cecilie Beck i sin tid som vært på TV 2 har haft en seksuel relation til en foto-praktikant på TV 2.

I kølvandet på den historie ønskede TV 2 ikke at stille op til mundtligt interview med Ekstra Bladet, men i stedet sendte de et mailsvar fra nyhedsdirektør Ulla Pors.

I et interview på 'P1 Morgen' kommenterer TV 2's administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen nu sagen.

Anne Engdal Stig Christensen var egentlig i studiet for at tale om Ekstra Bladets afsløring af, at hun tilbage i 2017 var med til at uddele kondomer til medarbejderne på et seminar, hvor hun samtidig holdt en yderst bramfri tale.

Til slut i 'P1 Morgen' bliver den administrerende direktør dog spurgt ind til sagen om Cecilie Beck.

- Er det uproblematisk at have seksuelle forhold til praktikanter, når man er ansat som vært på TV 2?, lyder det fra den kvindelige vært i programmet.

- Den personalesag vil jeg ikke kommentere på.

- Hun vil godt selv kommentere det ...

- Og det er jo rigtig fint. Alle skal tjekke ind på dømmekraft i den her forbindelse, og så vil jeg gerne sige, at det er ikke underligt, at TV 2 er i centrum for den her debat og bliver ved med at være i centrum. Vi har selv sat den i gang, og vi må tage det, der kommer.

Dårlig dømmekraft

- Må man godt gå i seng med praktikanter, når man er vært på TV 2?

- Hvis man har et forhold med en gensidig aftale, så er det jo ikke noget, vi kan dømme over. Men det er dårlig dømmekraft og uhensigtsmæssigt at gøre det.

- Var det her dårlig dømmekraft fra Cecilie Beck?

- Det må du spørge Cecilie Beck om.

- Men hun har selv udtalt sig?

- Ja, og du har sikkert set der, hvad hun har sagt.

- Ja, men ergo kan du vel også vurdere det? Er det okay på TV 2? Skal det her have nogen konsekvenser?

- Det er igen en personalesag, og det vil jeg ikke udtale mig om.

TV 2 reagerer

TV 2 har ikke ønsket stille op til interview med Ekstra Bladet, men i en mail skriver TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors blandt andet følgende om sagen:

'Selvom der ikke er regler for det, mener jeg at personer med uformel magt skal være lige så opmærksomme på, hvilke forhold de indleder på arbejdspladsen, som dem med formel magt. Jeg synes, at den seneste tids vidnesbyrd har vist, hvor kompliceret og forkert det kan falde ud', lyder det blandt andet fra nyhedsdirektøren.

Læs det fulde svar herunder:

