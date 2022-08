TV 2-darling på knæ: 'Han sagde sgu ja!'

Hvad gør man, når man har ventet på et frieri i ti år?

I et opslag på sin Instagram-profil, skriver Sif Grandorf, at hun i weekenden tog sagen i egne hænder og gik på knæ for Mathias Jensen, som hun har dannet par med i et årti.

'Han sagde sgu ja!', skriver hun.

Parret er kendt fra 'Nybyggerne' på TV 2, og sidenhen er Sif Grandorf også blevet Go' Morgen Danmarks faste indretningsekspert, ligesom hun også hjælper Puk Elgård med rennoveringsprojektet i den nye serie 'Puk bygger om'.

I kommantarsporet til opslaget er der også lykønskninger fra højre og venstre. Tv-værterne Sara Bro og Josefine Høgh sender deres lykønskninger, mens boligstyligt Mette Helena fra 'Nybyggerne' ønsker 'kæmpe tillykke med kærligheden dejlige mennesker'

Se opslaget, som Ekstra bladet har fået lov at bringe, her. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Annonce:

Friede på ti-års dag

I opslaget skriver hun, at frieriet fandt sted på deres ti-års dag, og i en story forklarer hun, at selvom hun noget utraditionelt friede som kvinde, så var der ingen vej udenom.

'Jeg har længe tænkt, at hvis ikke han friede inden vores 10-års dag, så ville jeg fri til ham - og han sagde ja, yes! Hold kæft hvor jeg glæder mig til en kæmpe eventyrsbryllup', skriver hun.

I opslaget takker hun også venner og familie for 'fest, dans og kærlighed', og så sender hun også en hilsen til alle de gifteparate, der vakler mellem, om de skal fri eller ej.

'Overvejer du at fri? Bare gør det. Jeg hepper på dig'.

Hemmelig ‘landsby’: Det ser du ikke i 'Sommerdrømme'