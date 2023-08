TV 2-deltager rystet efter skyderi: Måtte gemme sig med sit spædbarn

Lørdag aften var der skyderi på Christinia, hvor en mand blev dræbt.

Og mens skuddene lød, blev TV 2-deltageren fra 'Hjem til gården' Marie Danos, som bor på Christiania, nødt til at gemme sig sammen med sit spædbarn.

Det skriver hun i en Instagram-story søndag, som Ekstra Bladet har fået lov til at dele et billede af.

'Vi gemte os under vores vinduer, da skuddene lød. Mig og mit fem dage gamle spædbarn,' skriver hun og fortsætter:

Det var dette billede, som Marie Danos har delt på sin Instagram-story efter den uhyggelige episode. Foto: Ekstra Bladet

'Vi er bange. Vores naboer bliver skudt. Hvem hjælper os?'

- Enormt rystet

Marie Danos fortæller desuden til Jyllands-Posten, at skuddene var meget tæt på hendes hjem. Så tæt på, at hun efter skudepisoden kunne se flere blive båret væk - et syn, som hun beskriver som 'uhyggeligt'.

Derudover fortæller hun, at christianitterne har brug for hjælp til at få lukket ned for det miljø.

- Jeg var enormt rystet, og samtidig med at det føltes helt igennem uvirkeligt, var det også velkendt, hvilket er svært at acceptere. For det er jo ikke første gang. Men denne gang var det endnu tættere på, også fordi en af de ramte var en af vores egne. Det siger virkelig noget om, hvor langt det her er kommet ud, og at vi har brug for hjælp til at få lukket ned for det miljø, én gang for alle, siger hun til Jyllands-Posten.

Danos refererer formentlig til bandemiljøet. Den dræbte mand er nemlig ifølge Ekstra Bladets oplysninger Hells Angels-rocker.

Langer ud

Den ubehagelige oplevelse er dog ikke det eneste, Marie Danos har delt på Instagram.

TV 2-deltageren delte nemlig også en Instagram-story af et tweet, skrevet af Københavns Politi, hvori der står, at de vil være til stede ved Den Grå Hal på Christiania som en tryghedsskabende indsats':

Men det giver Danos tilsyneladende ikke meget for. Hun mener nemlig ikke, at politiet har været til stede ved Den Grå Hal:

'Københavns politi er ikke til stede hverken eller bagved foran Grå Hal. Derudover har de ikke været synligt til stede i eller omkring Pusher Street i morgen- og eftermiddagstimerne i dag (søndag, red.).' skriver hun.

Politiet afviser

Den påstand afviser Københavns Politi dog over for Ekstra Bladet, da vi kontakter dem her til aften.

Politiet var mødt talstærkt op ved Pusher Street på Christiania lørdag aften. Foto: Kenneth Meyer

- Det, jeg kan sige, er, at vi har været der hele dagen, og vi er der også fortsat. Det kan man se, hvis man er derude, udtaler vagtchef Martin Kajberg.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Marie Danos, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

