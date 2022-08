TV 2-deltagers ubærlige skæbne: Søster myrdet

Det er en nervøs og fåmælt Kristina Jespersen, der i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed' tager på speeddate med den kærlighedssøgende landmand, Jonas.

I afsnittet, der allerede nu ligger på TV 2 Play, fortæller Kristina Jespersen, at hun er skuespiller. Men en dyb personlig hemmelighed holder hun for sig selv.

Den unge kvinde har tidligere i et hudløst ærligt interview med ugebladet Ude og Hjemme fortalt hvilken ubærlig skæbne, der har ramt hende og hendes familie.

Kristina Jespersen er lillesøster til Louisa Vesterager Jespersen, der under en rejse til Marokko med sin norske veninde på bestialsk vis blev myrdet i deres telt for foden af Toubkal-bjerget i december 2018. Louisa Vesterager Jespersen blev bare 24 år.

Drabene blev betragtet som en terrorhandling, da gerningsmændene havde tilknytning til terrorbevægelsen Islamisk Stat.

Til ugebladet fortæller Kristina Jespersen, at hun og hendes tvillingesøster havde et meget tæt forhold til deres et år ældre storesøster. Gennem deres lillebror havde de hørt, at en dansker var blevet dræbt i det nordafrikanske land, men at alle pårørende var blevet underrettet. Derfor lagde det første chok om den tragiske hændelse sig.

Men alt ændrede sig, da politiet pludselig ringede på døren. Kristina Jespersen mindes stadig sin mors skrig, da betjentene fortalte, at Louisa var død.

– Jeg ringede til hendes telefon flere gange, selv om jeg inderst inde godt vidste, at hun ikke ville tage den. Jeg nægtede bare at indse det, siger hun til Ude og Hjemme.

Mistede tvillinger

Louisa Vesterager Jespersen blev midt i januar bisat i barndomsbyen Ikast, og familien valgte at sprede den naturelskede kvindes akse ud i Vejle Fjord.

Midt i sorgen over tabet sin søster, gik en drøm i opfyldelse for Kristina Jespersen. Hun blev gravid med tvillinger. Lykken varede dog kun kort, og i december 2019 - et år efter Louisas død - mistede Kristina sin ufødte tvillinger.

Tabet af Louisa og de ufødte børn har været ubærligt for hele familien. Samtidig har de oplevet, at deres omgangskreds har trukket sig.

Det forstår Kristina Jespersen ikke. Hun ville ønske, at folk havde turde at tale med dem og spørge ind til deres sorg. For som hun siger, så kan intet gøre tingene værre, end de er i forvejen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kristina Jespersen, der ikke ønsker at tale om tragedierne.