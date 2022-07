TV 2-ekspert i overraskende jobskifte

Det går godt for TV 2's håndboldekspert, Lærke Møller, der her i sommer både er blevet gift og har fået nyt job.

Tilbage i juni i år kunne Lærke Møller efter 4,5 år inklusive barsel kalde sig klinisk diætist, og nu har håndboldeksperten så scoret sig et job som netop diætist.

Det betyder dog ikke et farvel til skærmen, skiver Lærke Møller i en besked til Ekstra Bladet.

'Jeg har fået mulighed for at kombinere jobbet som håndboldekspert på TV2 med mit nye job som afdelingsdiætist på nyremedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital', skriver Lærke Møller i en besked, der fortsætter:

'jeg er ovenud lykkelig for, at jeg kan gøre begge dele og kombinere det bedste fra to verdener.'

Hemmeligt gift

Den 16 juli i år var en dag som håndboldeksperten på Instagram beskriver som 'magisk'.

Her sagde hun og manden, fodboldspilleren Thomas Enevoldsen, nemlig ja til hinanden.

'Lørdag d. 16.7.2022 var magisk. Tusind tak til familie og venner for at gøre denne dag helt speciel. Også selvom vi tog røven på jer alle sammen, da vi faktisk blev hemmeligt gift d. 11.01.2020' skrev Lærke Møller i den forbindelse på Instagram.

Lærke Møller stoppede sin håndboldkarriere i marts 2018 som følge af en knæskade. Siden oktober 2018 har hun fungeret som håndboldekspert på TV 2

Lærke Møller nåede i sin håndboldkarriere at spille 51 kampe for det danske landshold, ligesom hun også nåede at kaste bolden i mål for klubber som Aalborg DH, FC Midtjylland, TTH Holstebro og Team Esbjerg.

