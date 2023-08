TV 2 i retten: Skjulte optagelser afslører dyremishandling hos hestemilliardær

Mandag var retten sat mellem TV 2 og hestemilliardær Andreas Helgstrand.

Og ifølge Nordjyske, som var til stede i retten, kom der voldsomme anklager frem mod den nordjyske hestehandler, der står bag dressurvirksomheden Helgstrand Dressage.

Det er i første omgang Helstrand, som har hevet tv-stationen i retten for at få nedlagt et fogedforbud mod offentliggørelse af skjulte optagelser i hans stalde, som er planlagt til at rulle over skærmen i 'Operation X' i efteråret.

Andreas Helgstrand kritiserer TV 2's metoder, hvor de blandt andet fik en muldvarp under falsk navn ansat i dressurstalden. Foto: Ernst van Norde

Han har desuden politianmeldt alle involverede TV 2-medarbejdere.

Under mandagens retsmøde forklarede TV 2-redaktør Ketil Alstrup ifølge Nordjyske mere om, hvad optagelserne indeholder.

Læs også: Så rig er dansk hestekonge

Annonce:

Blod og sår

Ifølge redaktøren afslører optagelserne, at flere heste i Helgstrands dressurstald har blod i munden fra sår, som ikke får lov at hele samt sår fra pisk og sporer, der dækkes med skosværte.

Desuden viser optagelserne ifølge redaktøren, at man hos Helgstrand Dressage gør brug af metoden rollkur, som har været forbudt i flere år i Danmark, og som af eksperter er blevet kaldt 'dyremishandling'.

Med metoden tvinges hesten af sin rytter til at bøje nakken ved brug af et skarpt bid.

Andreas Helgstrand var på hesten Blue Hors Don Schufro med til at vende OL-bronze med det danske dressurlandshold i 2008. Foto: Rasmus Baaner

Andreas Helgstrand afviste i retten ifølge Nordjyske, at der skulle være tale om dyremishandling.

- Det er ligesom en hund, der bider engang imellem. Man skal sætte hestene på plads, ellers er de farlige, store dyr. Men ingen er på min matrikel for at skade heste, lød det i retten fra rigmanden.

Afgørelsen i sagen falder 4. september.