TV 2-kendis er blevet single

Lykken var gjort, da Frida Bolm, kendt TV 2-programmet 'Bachelor', tilbage i oktober sidste år kunne fortælle, at hun havde fundet kærligheden.

- Han skrev bare, om vi skulle mødes ved Ophelia Plads og bade, så det var meget lige på og hårdt, og det elsker jeg. Jeg hader, når der er for meget skriven frem og tilbage på sms, fortalte Frida B. dengang om måden de to mødtes på. Dengang havde de kendt hinanden i to måneder.

Men nu er det slut. Parret er gået hver til sit. Det bekræfter Frida Bolm i en sms til Ekstra Bladet.

'Det ene øjeblik er jeg ude for at købe de sidste sager, vi mangler i lejligheden i IKEA, for at han det næste øjeblik samme dag kommer op fra øl-hygge med nogle venner og siger, at det nok er bedst, at vi ikke er sammen mere', skriver Frida i smsen, hvori hun skriver, at hvad der ellers skete den aften vil hun lade være privat.

Annonce:

Også på Instagram har tv-kendissen før sat lidt ord på bruddet.

'Nu er livet lige vendt 180 grader, og jeg befinder mig pt i lidt af et kaos. For at bruge den kære Jytte Vikkelsøe’s gode udtryk, er jeg nu solist' skrev Frida for nogle dage siden på Instagram og fortsatte:

'Det mærkeligt hvordan livet kan forandre sig på et splitsekund. Heldigt for mig, så er jeg omringet af de bedste damer samt fam, så jeg ved også at alt nok skal gå, selvom det selvfølgelig gør ondt.'

Frida Bolm , eller Frida B, som hun blev kaldt i TV 2-programmet Bachelor, hvor hun søgte kærligheden og på skift datede de to bachelorer Philip og Kasper, inden hun måtte vende næsen hjem til Danmark uden at have fundet den eneste ene.

Philip løb med Frederikke, de to bor i dag sammen. Det samme gør Kasper med Helena, som han valgte.

Mette og Frida B. måtte forlade Caribien uden den sidste rose i dette års 'Bachelor', men det var to vidt forskellige følelser, de to kvinder stod med efter fravalget, fortæller de i denne uges afsnit af realitypodcasten 'Der er brev!'. Lyt til deres oplevelse i videoen her, eller lyt til hele afsnittet på www.eb.dk/podcast, eller i din foretrukne app. Frida B. fortæller om at blive fravalgt i 'Bachelor'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener man på at være med i 'Bachelor'?. Det gør Casper Berthelsen, der tidligere har været bachelor, dig klogere på her.