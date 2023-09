TV 2-kendis flytter igen-igen

Ni måneder.

Det var alt det blev til i Tyskland for Thalia Pitzner, der igen har hevet teltpløkkerne op. Denne gang går turen til Holland, hvor 'Diamant'-datteren også boede fra 2017 til 2018.

Det oplyser Thalia Pitzner til Her&Nu.

- Jeg er i Sydholland nu. Jeg ønsker at prøve noget nyt, og så er området godt for hestesport, fortæller Thalia til ugebladet.

Det var til selvsamme medie, at Pitzner ellers for ganske nylig gav udtryk for, at hun stortrives i Tyskland.

- Jeg trives supergodt i Tyskland. Der er masser at se til med hestene, og det går rigtig godt med dem, så det er dejligt og alt, hvad jeg havde håbet på, da jeg flyttede i første omgang, lød det fra den ældste 'Diamant'-datter i maj i år i forbindelse med, at hun valgte at smide sin 118 kvadratmeterstore lejlighed på Østerbro til salg for anden gang.

Annonce:

Ingen slutdato

Thalia Pitzner har ikke sat en slutdato på sit nye eventyr i Holland, men hun fortæller til Se og Hør, at hun bestemt ikke er afvisende overfor, at turen atter går til Danmark igen en dag.

- Jeg er stadig åben for en bondegård i Nordsjælland, hvis den rigtige dukker op. Jeg vil gerne have en gård med mulighed for hestefaciliteter, meget jord og 30 minutter til København, siger Thalia til ugebladet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Thalia Pitzner.

Anklagebænken

Selvom Thalia Pitzner nu er rykket til Holland - og inden da altså boede i Tyskland - har Pitzner haft en hel del med det danske retssystem at gøre.

Thalia Pitzner blev i år frifundet i en sag om en parkeringsafgift, der nåede hele vejen til retten.

Det var tilbage i november 2021, at Thalia Pitzner modtog en afgift for en parkering, hun under retsmødet fastholdt, at hun ikke selv havde foretaget. Hvem der så har parkeret bilen, er stadig lidt af et mysterium.

Derudover var Thalia Pitzner også at finde på anklagebænken i retten i Roskilde.

Ved den lejlighed var det også trafik, der var på dagsordnen, men da var der tale om brug af en mobiltelefon under kørsel.

Her blev Thalia dømt, og fik frataget retten til at køre bil i seks måneder.