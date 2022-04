TV 2-kendis i chok over dødsfald: - Det ramte mig hårdt

Måske kender du allerede en hjerteløber og ved derfor, hvor stor en forskel vedkommende kan være med til at gøre, når nogen falder om med hjertestop.

Mads Gram Thomsen, der er kendt fra TV 2-programmet 'Årgang 20', havde meldt sig til at være hjerteløber for nogle måneder siden, og i søndags skete det så.

Mens den unge familiefar ubekymret slog græs i haven, gik TrygFondens Hjerteløber-app i gang, og det kunne kun betyde en ting: en person havde fået hjertestop i nærheden af Mads - helt præcist i nabobyen, der ligger fire kilometer fra Stevning, hvor familien bor.

Det skriver Mads i et opslag på sin Instagram-profil, og da Ekstra Bladet rækker ud til ham, er det tydeligt, at oplevelsen stadig sidder i ham.

- Adrenalinen pumpede fuldstændig, da alarmen gik, så jeg var oppe at hente den nærmeste hjertestarter i byen. Herefter kørte jeg til nabobyen, men da jeg kom frem, var jeg den fjerde hjerteløber på stedet sammen med akutlægen, siger han og fortsætter:

- De kunne så konstatere, at personen var død. Vedkommende overlevede desværre ikke.

Sætter tingene i perspektiv

I situationen ude ved den afdøde kunne Mads godt bevare fatningen, men da han efterfølgende kom hjem til hustruen Lena og parrets to børn, blev han overrumplet af sine følelser.

- Det ramte mig virkelig hårdt, fordi jeg selv har to børn. Turen fik mig til at stoppe op og mærke, hvor heldig jeg egentlig er, fordi jeg har min Lena og mine dejlige børn, fortæller en tydeligt rørt Mads, der tilføjer, at han siden har gjort meget for at bearbejde den voldsomme oplevelse.

- Vi var heldigvis tre hjerteløbere fra samme by, så vi satte os sammen bagefter og fik snakket det igennem. Det hjalp mig, men da jeg kom hjem, brød jeg sammen ved Lena, indrømmer Mads.

Men selvom den første tur som hjerteløber har været hård for familiefaren, er han ikke i tvivl om at fortsætte arbejdet som hjerteløber.

- Jeg skal fortsat være hjerteløber, fordi man skal huske på, at man kan gøre en kæmpe forskel med det, påpeger Mads.