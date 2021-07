TV 2-kendis med stor nyhed: - Det var fantastisk

Ask Abildgaard fra 'Nybyggerne' er blevet gift

Ask Abildgaard, der er kendt fra 'Nybyggerne' på TV 2, var forleden et stort smil.

Her holdt han nemlig stor bryllupsfest, efter han havde sagt ja til sin udkårne Pia Hauritz.

Parret havde egentlig allerede sagt ja til hinanden ved en vielse på Frederiksberg Rådhus tilbage i marts, men på grund af corona har de først kunnet holde festen og samle en masse mennesker for nylig.

26. juni havde Ask Abildgaard således inviteret 60 gæster til at fejre kærligheden imellem ham og Pia Hauritz.

Med til bryllupsfesten var blandt andre Ask Abildgaards kolleger fra 'Nybyggerne' Christian Degn og Mette Helena Rasmussen.

- Det var en fantastisk fedt med en masse dejlige indslag og en dj, der spillede dejlig musik, fortæller 48-årige Ask Abildgaard til Billed-Bladet.

Både Christian Degn og Mette Helena Rasmussen, der er henholdsvis vært og dommer i 'Nybyggerne', var begge med til Ask Abildgaards bryllup. Foto: Jonas Olufson

Brudeparret var også udover venner også omgivet af deres familier, herunder deres fire sammenbragte børn og deres fælles datter.

Gik på knæ

Det er et år siden, at Ask Abildgaard gik på knæ og friede til Pia Hauritz. På daværende tidspunkt havde de været kærester i ti år.

Ask er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, og til dagligt arbejder han som bygningskonstruktør hos Sweco Architects.

Optagelserne til en ny sæson af 'Nybyggerne' er i øjeblikket i gang og vil blive sendt i løbet af året på TV 2.

