TV 2-kendis sætter atter lejligheden til salg

Thalia Pitzner vil igen af med sin store Østerbro-lejlighed, som hun denne gang vil have knap 7 mio. kr. for

6.995.000 kroner.

Det er, hvad man nu skal smide, hvis man vil have fingrene i Thalia Pitzners lejlighed på Østerbro, som hun netop har sat til salg.

Det er ikke første gang at den 118 kvadratmeterstore lejlighed på Østerbro bliver smidt til salg. Første gang var i efteråret sidste år, hvor prisen var betydeligt lavere.

Dengang kunne man nemlig få lejligheden for 5.975.000 kroner. Selv købte diamantdronningens ældste datter lejligheden i 2021 til 5.400.000 kroner.

Overfor Her og Nu uddyber Pitzner, hvorfor hun nu igen har smidt et 'til salg'-skilt på lejligheden.

- Nu bor jeg i Tyskland og har ikke brug for at have sådan en kæmpestor lejlighed i København stående tom, fortæller hun til ugebladet og tilføjer, at 'det skærer i hjertet' at skulle sælge den.

Annonce:

Anklagebænken

Men selvom Thalia Pitzner nu er rykket til Tyskland, har Pitzner på det seneste haft en hel del med det danske retssystem at gøre.

For nyligt blev Thalia Pitzner frifundet i en sag om en parkeringsafgift, som nåede hele vejen til retten.

Det var tilbage i november 2021, at Thalia Pitzner modtog en afgift for en parkering, hun under retsmødet fastholdt, at hun ikke selv havde foretaget.

Hvem der så har parkeret bilen, er stadig lidt af et mysterium.

Derudover var Thalia Pitzner også at finde på anklagebænken i retten i Roskilde.

Ved den lejlighed var det også trafik, der var på dagsordnen, men da var der tale om brug af en mobiltelefon under kørsel.

Her blev Thalia dømt, og fik frataget retten til at køre bil i seks måneder.