TV 2-kilder: Dyrby 'råsnavede' kvindelig medarbejder foran fyldt bus

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Michael Dyrby er blevet sendt hjem på ferie fra B.T., hvor han til daglig er ansvarshavende chefredaktør, i kølvandet på Discovery+-dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

I dokumentaren stod en lang række nuværende og tidligere TV 2-medarbejdere frem og fortalte, hvordan de på TV 2 har været udsat for seksuelle krænkelser og/eller har været været vidne til en dybt sexistisk kultur på tv-stationen.

Michael Dyrby, der var nyhedschef og direktør på TV 2 fra 2002 til 2015, har i den forbindelse i medierne fortalt, at han 'burde have set den sexisme, der nu bliver beskrevet'.

Stor jubilæumsfest på herregård

Samtidig har han flere gange understreget, at han ikke er af den opfattelse, at han selv har opført sig krænkende over for nogen eller har bidraget til en sexistisk kultur på TV 2.

En bestemt episode i forbindelse med TV 2's 25-års jubilæum sår nu kraftigt tvivl om de udtalelser fra den tidligere TV 2-chef.

I forbindelse med jubilæet i 2013 blev der afholdt en stor fest på en herregård på Fyn, hvor alle TV 2's medarbejdere var inviteret med.

Bussen vendte på gårdspladsen

Her fik medarbejderne sig et gedigent chok, da de skulle til at forlade festen i bus.

Da én ud af en række busser skulle vende på gårdspladsen for at køre medarbejderne tilbage til København, pegede lygterne nemlig direkte på to skikkelser i hjørnet af den plads, hvor bussen vendte.

I et par sekunder havde medarbejderne frit udsyn, og det viste sig hurtigt, at det var daværende nyhedschef Michael Dyrby, der på pladsen havde et meget intimt øjeblik med en menig, kvindelig medarbejder, hvor de ifølge en TV 2-kilde 'råsnavede'.

Det bekræfter flere af hinanden uafhængige kilder, der var til stede i bussen og overværede episoden, over for Ekstra Bladet.

Skabte grin og forargelse

Ifølge Ekstra Bladets kilder havde de to et forhold til hinanden. At se de to stå på pladsen skabte først grin og siden forbløffelse og forargelse i bussen.

Flere kilder fortæller til Ekstra Bladet, at sådanne episoder dog ikke var 'uvante', og at de var vant til at se og høre om chefer, der havde flirter og forhold til de menige medarbejdere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michael Dyrby om episoden, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Han har heller ikke de seneste dage ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Vi ville ellers gerne have haft svar på følgende spørgsmål:

Har tillid til Dyrby

Tirsdag kunne Ekstra Bladet bringe en historie, hvor Anna Thygesen, der tidligere var ansat på TV 2, udpegede Dyrby som den TV 2-chef, som tilbage i 2013 opførte sig krænkende over for hende, og som hun ikke nævner navn på i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', hvor hun medvirker og fortæller om sine oplevelser i sin tid på TV 2.

'Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig,' sagde Dyrby ifølge Anna Thygesen tilbage i 2013 i forbindelse med en julefrokost.

Dyrby har dog siden i en kort sms til Ekstra Bladet forklaret, at han ikke kunne genkende Anna Thygesens forklaring:

Koncernchef hos Berlingske Media Anders Krab-Johansen har tidligere over for Ekstra Bladet slået fast, at han fortsat har tillid til Michael Dyrby.

'Når det gælder Michael Dyrby, kan og vil jeg kun vurdere ham på hans arbejde som ansvarshavende chefredaktør for B.T. de seneste fire år. Her har han bidraget til at skabe en åben og sund kultur. Derfor er det direkte svar på dit spørgsmål, at ja, jeg har tillid til Michael Dyrby,' lød det i en mail fra Anders Krab-Johansen til Ekstra Bladet.

Siden har Ekstra Bladet gentagne gange forsøgt at få ham til at stille op til interview, men uden held.

Ekstra Bladet var forbi Dyrbys adresse for at få en kommentar. Det lykkedes dog ikke.