TV 2-par bekræfter: Vi er kærester

Under dette års 'X Factor' opstod der sød musik mellem de to deltagere Clara Nedergaard og Samuel Sigala.

I starten beskrev de sig som 'mere end venner', men ikke kærester, men netop kærester, det er de to blevet nu.

'Vi blev kærester 14. maj, så vi har været sammen i to måneder', skriver Samuel Sigala i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Efter 'X Factor' havde vi begge lyst til, at det skulle fortsætte, så vi besøgte hinanden frem og tilbage, men fik først titel på for to måneder siden.

Det var på Instagram, at parret offentliggjorde, at de nu havde fået titlen kærester. Det skete i et opslag, som Ekstra Bladet har fået lov til at bruge i denne artikel.

Meget stærkt

Det var tilbage i marts i år, at Samuel Sigala og Clara Nedergaard fortalte, at de var blevet glade for hinanden.

'Samuel og jeg er blevet mere end venner, i takt med at vi de sidste par måneder har brugt så meget tid sammen. Lige nu er Sigalaz stadig en del af programmet, så derfor ligger Samuels fokus der, og så ser vi, hvad der sker, når vi begge to er tilbage til hverdagen i Jylland', udtalte Clara Nedergaard dengang.

Samuel Sigala fortryder, at han har talt over sig om 'X Factor'-flirten med Clara Nedergaard

Parret understregede dengang flere gange, at de ikke var kærester.

- Der er jo blevet skrevet, at vi er kærester, men det er ikke rigtigt. Vi er bare glade for hinanden, lød det fra Sigala.

Men nu er parret altså blevet så glade for hinanden, at de har fået 'kæreste'-titlen.

'I forhold til vores forhold i dag står det meget stærkt, og vi er meget glade for hinanden', skriver Sigala i en besked til Ekstra Bladet.