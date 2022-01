TV 2-par gift nytårsaften

Det var ikke kun et nyt år, der forleden blev fejret hos 'Nybygger'-vinderne Sunnvá og Martin.

De to mestre inden for 'gør-det-selv' blev nemlig også gift på Færøerne nytårsaften, og alt gik lige efter bogen.

Derfor er glæden heller ikke til at tage fejl af hos det nygifte par, da Ekstra Bladet fanger dem over telefonen.

- Det gik supergodt. Vi blev gift i en lille og meget gammel kirke i en bygd, der hedder Funningur. Vores familie har et sommerhus i den bygd, hvor vi holdt reception, og efterfølgende var der fest på et hotel, siger Sunnvá Dahl Rasmussen.

Parret fortæller endvidere, at der var 100 gæster med til brylluppet, selvom gæstelisten til at starte med talte omkring 150 mennesker.

- Der var ikke så mange, som der skulle have været med, fordi der var en del, der var i karantæne i forbindelse med corona, tilføjer Sunnvá, som dog er meget glad for, at brylluppet blev en realitet på trods af flere afbud.

- Vi har gået og ventet på, om der vil komme flere restriktioner, som gjorde, at vi skulle rykke vores bryllup. Der ligger så meget planlægning bagved, så det ville være ærgerligt, hvis vi skulle gøre det. Men heldigvis var det ikke tilfældet.

Smukt så det ud med fyrværkeri og en blændende udsigt, da Sunnvá og Martin lod sig smede sammen på Færøerne nytårsaften. Privatfoto

Nerver

Parret, der har været sammen i seks år, indrømmer, at nerverne sad uden på tøjet, inden vielsen skulle finde sted, men at der efterfølgende kom styr på dem.

- Det var dejligt at være sammen med sine nærmeste og venner på den måde og fejre vores bryllup, fortæller en glad Martin, der er i godt humør efter en vellykket begivenhed.

- Hun er stadig den dejlige Sunnvá, og hun er ikke begyndt at hundse med mig endnu, griner han og bliver suppleret af sin hustru:

- Det føles dejligt at være gift, men jeg synes ikke, at jeg kan mærke den store forskel - på nær, at jeg har fået en ekstra ring på fingeren.

Sunnvá og Martin vandt 'Nybyggerne' i 2020 og kunne derfor for nylig flytte ind i deres hus, som de selv har været med til at bygge, i Silkeborg. Dermed forlod de Sjælland og deres lejlighed på Amager for at starte en ny tilværelse i den jyske by.

Kort inden finalen i 'Nybyggerne' friede Martin Til Sunnvá, og siden da har de to planlagt det bryllup, som nytårsaften altså endelig kunne blive en realitet til trods for coronapandemien.

Sunnvá har indtil nu heddet Dahl Rasmussen til efternavn, men efter vielsen har hun taget Martins navn og hedder nu Høgfeldt Olsen.

