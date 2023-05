TV 2-par gravide med rugemor: - Vi har kæmpet længe

Der er smil over hele linjen hjemme hos vinderne af 'Sommerdrømme', der blev vist på TV 2 i 2021.

Kaspar og Lambang Arianto har nemlig indviet deres Instagram-følgere i, at de venter deres tredje barn.

'Vi har kæmpet og ventet længe, men til november byder vi endnu et ønskebarn ind i vores familie og vores hjerter. Vi kunne ikke være lykkeligere! Som det tydeligt fremgår, er der en kommende storesøster og storebror, der glæder sig inderligt til at møde deres nye lillebror', skriver de i opslaget med henvisning til tvillingerne Java og Atlas, som parret allerede har sammen.

Til Ekstra Bladet fortæller Lambang Arianto, at begge kommende fædre glæder sig helt vildt til at sige velkommen til nummer tre.

- Vi er helt igennem glade for, at det er lykkedes efter så mange års venten. Også fordi vi ved, at der er så mange, der har svært ved at få børn. Vi er lykkelige over, at det nu sker efter tre lange år.

Irriteret over lovgivningen

Barnet kommer til verden ved hjælp af en surrogatmor (rugemor, red.) fra USA.

Men det er ikke uden problemer, når to mænd bliver forældre sammen på den måde, som Lambang og Kaspar er blevet det.

Den danske lovgivning tillader nemlig ikke, at der kan være mere end to forældre i en familie, da den person, der føder et barn, automatisk får forældremyndighed, og et barn kun kan have to juridiske forældre.

Derfor er de i dag registreret som to familier, som hver består af én enlig far og ét barn.

Og det irriterer parret, at lovgivningen er, som den er.

- Vi ved jo, hvad vi går ind til. Men når man står midt i det, kan man ikke lade være med at blive lidt bange for, hvad det kommer til at betyde for vores barsel. To kvinder kan godt få fuld barsel. Men det kan mænd ikke.

- Vi har en regering, der siger, de gerne vil hjælpe familier som os, men det går bare meget langsomt.

Derfor har de også valgt at dele deres forældreskabsrejse med deres følgere på de sociale medier.

- Vi har valgt at være meget åbne om denne her proces, så hele Danmark kan følge med i den. Vi vil gerne skabe en positiv forandring, så det håber vi, at vi kan være med til.

