TV 2-par i chok: Ramt af kræft

Martin Storgaard fra TV 2's 'Nybyggerne' fik for nylig besked om kræft i et modermærke

- Det startede med, at modermærket begyndte at klø.

Sådan fortæller Martin Storgaard, der er kendt fra den seneste sæson af 'Nybyggerne' på TV 2, som han deltog i med sin kæreste Lucas.

På sin Instagram-profil har han delt beretningen om et nyligt overstået forløb, der startede med forandringer i det modermærke, han har på brystet.

'Min læge troede ikke, der var noget galt, men spurgte alligevel, om han skulle fjerne det for en sikkerheds skyld, da ventetiden til hudlæge er lang', skriver Martin Storgaard i sit opslag.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at det fjernede modermærke blev sendt til kontrol, og så glemte den tidligere nybygger egentlig alt om det, indtil han fik klar besked i sidste uge: Der var fundet kræft i modermærket.

- Først fik jeg et kæmpe chok, man tænker jo lidt, man er udødelig. Men jeg har haft cellerne i kroppen, og det tager nok lidt tid, før det rigtig går op for mig, siger Martin Storgaard til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Lægen forsikrede mig om, at alt er væk nu, og at jeg ikke skal være bekymret. Men jeg er jo stadig halvnervøs for resten af mine modermærker, som jeg også skal have tjekket nu for en sikkerheds skyld.

Parret i rødt hus vandt ikke 'Nybyggerne'. De måtte i sidste ende se sig slået af Caroline og Reece i grønt hus. Foto: André Blinkilde/TV 2

Fokuserer på fremtiden

Martin Storgaard og Lucas Lohman var sammen om at indrette rødt hus i den seneste sæson af 'Nybyggerne' på TV 2, hvor de var kendt for deres ukuelige gåpåmod og optimisme, når tingene så svære ud.

Men Martin Storgaard fortæller, at partneren Lucas havde svært ved at finde lyspunkterne efter den triste besked.

- Han blev meget ked af det, og det var nok også dér, det gik op for mig, at det ikke var så godt, og så blev jeg også ked af det. Han reagerede ved at blive bekymret med alle de følelser, man nu engang får.

Nu prøver parret dog at lægge de kedelige nyheder bag sig og i stedet fokusere på alt det gode, sommeren har i vente.

- Vi prøver at tage det med oprejst pande. Det er selvfølgelig en syg besked at få, lige når den kommer, men vi skal også videre med livet, og vi kan ikke lade os begrænse af det. Vi er nødt til at have det sjovt.

- Vi tager til Skagen i uge 29, og der skal det helt klart fejres, at der ikke var mere i det. Det kommer til at gå vildt for sig.