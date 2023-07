TV 2-par jubler: Endelig er det sket

Det var en svær beslutning, da Caroline og Reece Curran i december satte det hus til salg, de vandt i 2021-udgaven af 'Nybyggerne'.

Men parret, der sidste år blev forældre til en datter, ville gerne tættere på familien. Og det kommer de nu.

I et opslag på Instagram kan de nemlig dele den glædelige nyhed, at de har købt et hus i Odder, så de kan være tæt på Carolines familie.

'Endelig har vi fundet det perfekte sted for os i Odder, og alt er på plads', skriver de i opslaget og tilføjer:

'Det bliver et stort projekt, men det var lige det, vi kiggede efter. Det er et skønt hus fra 60’erne, som kræver en del kærlighed, og det kribler i hænderne for at komme i gang og gøre det til vores eget.'

Stor tv-præmie

Huset kræver ifølge Caroline og Reece Curran en del renovering, men det har parret også erfaring med.

I 2021 sikrede de sig således ved hjælp af deres håndværks- og indretningsfærdigheder huset i Sønderborg til en værdi af 2,8 millioner kroner.

Præmien i 'Nybyggerne', som indtil videre har kørt i otte sæsoner, er den største i dansk tv. Men når man som vinder af 'Nybyggerne' modtager milliongevinsten, skal der efterfølgende afregnes ved kasse ét. Læs mere om det her.