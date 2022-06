TV 2-par jubler: 'Hun er perfekt'

'Hun er perfekt'.

Sådan lyder det fra Cecilie Handberg, som danskerne lærte at kende, da hun sammen med sin mand, Jonas, medvirkede i TV 2-programmet 'Nybyggerne' i 2017.

I går, onsdag 15. juni, blev parret nemlig forældre for anden gang, da datteren Ronja Lux Handberg kom til verden. Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

'Så kom lillesøster. Alt er gået dejligt, og vi er allerede hjemme igen! Nu skal Charlie lige lande i sin nye titel som storebror, det er en stor og vild ting,' skriver Cecilie og fortsætter:

'Hun har arvet sin mors smilehuller, det er bare så fint perfekt. Hun er perfekt!' slutter hun.

Cecilie og Jonas er i forvejen forældre til til sønnen Charlie, der kom til verden i januar 2019. Samme år købte de også hus sammen i Dragør, og derfor var det et år med masser af gang i den.

- Der er ingen tvivl om, at der virkelig er sket meget det seneste år. Ud over at nyde tiden med Charlie har vi også haft gang i den helt store renovering. Det var ellers ikke planen, at vi ville flytte i hus lige nu, men så steg min andelslejlighed, vi begyndte at kigge, og så forelskede vi os i byen på landet. Vi har dog fundet ud af, hvor hårdt det er at renovere i forhold til at bygge nyt, som vi gjorde i 'Nybyggerne', fortalte Cecilie dengang til Ekstra Bladet.

Nu skal de til at vænne sig til at være en familie på fire.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret, men det har endnu ikke været muligt.

