TV 2-par tager stort skridt

Jaffer Janjooa og Bolette Birch , der fandt kærligheden i første sæson af 'Bachelor', har taget et stort skridt i deres forhold.

De har nemlig skrevet under på papirerne og købt deres første hus sammen.

- Huset er større end vores lejlighed. Det er helt nyt og har have, fortæller Jaffer og Bolette til Ekstra Bladet på den røde løber til Zulu Comedy Galla.

Hemmeligt

Parret glæder sig særligt til at få noget mere plads.

- Vi har to altaner i vores lejlighed nu, og der kan kun være en person på hver altan, siger Bolette og tilføjer, at parret glæder sig til at flytte ind i huset.

Jaffer og Bolette blev kærester efter første sæson af 'Bachelor'. Foto: Jonas Olufson

De vil ikke fortælle, hvor huset ligger, men de kan afsløre, at det er på Sjælland lidt ude for København.

Annonce:

Parret udvider også familien. Ikke med et barn, men med en kat. Dog kan Jaffer alligevel fortælle, at huset er tænkt til, at de kan bo der i et par år, hvis de en dag skal have børn sammen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Influenceren Carla Mickelborg vil ikke fortælle, hvor meget hun fik i løn for interview med Mette Frederiksen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Elvira og Thalia Pitzner er ugens gæster i 'Der er brev'. Hør dem fortælle om deres tv-serie 'Pitzner-sisters' herunder eller i din podcast-app