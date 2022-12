TV 2-par tager svær beslutning: Huset sat til salg

Reece og Caroline Curran vandt 2021-udgaven af 'Nybyggerne' på TV 2. Her sikrede de sig deres drømmehjem i Sønderjylland, men nu er det slut.

Parret, der for et halvt år siden blev forældre til en pige, har valgt at sætte huset til salg for at rykke tættere på deres familie. Det fortæller de i et fælles opslag på Instagram.

'Vi har taget en svær beslutning - vores hus er sat til salg! Selvom vi elsker huset og Sønderborg, kan vi nu som nye forældre virkelig mærke, at det er vigtigt at være tættere på vores familie,' skriver de i opslaget og fortsætter:

'Fra huset her har vi også lært, at vi elsker at bygge, så det kribler i hænderne for at prøve kræfter med noget nyt. Det har ikke været en nem beslutning, men det er én, der giver virkelig god mening for os lige nu. Forhåbentlig bliver det starten på et andet nyt og spændende kapitel!' lyder det fra parret, som efter sejren flyttede til Sønderborg fra Odder.

Rækkehuset, der ifølge ejendomsmægleren ligger i et meget eftertragtet område i Sønderborg, kan blive dit for 2.795.000 kroner.

Det 120 kvadratmeter store hus ligger på en grund, der er 139 kvadratmeter. Huset består af fire værelser og to toiletter fordelt på to plan.

Du kan se billeder af huset her.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret.