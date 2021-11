TV 2-par venter barn

Thomas fra Kiskelund havde huset klar til både kone og børn, da han meldte sig til TV 2-programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

Nu får sønderjyden fyldt hytten op.

Laura, som den kærlighedssøgende fyr mødte i tv-programmet, er nemlig gravid og venter parrets første barn.

Til maj bliver Thomas og Laura forældre, fortæller hun glad til Ekstra Bladet.

- Det er fantastisk. Vi har begge ønsket at få børn - og meget gerne med hinanden, griner Laura glad.

Overraskelse på vej

Om det bliver en dreng eller pige, der kommer til verden til foråret, ved parret ikke.

- Det skal forblive en overraskelse. Jeg havde egentlig altid forestillet mig, at jeg gerne ville vide det, så det er Thomas' idé, at det skal forblive en overrakselse. Men når han nu har en mening om det, så er det helt fint med mig, siger Laura.

Hun har været noget plaget af kvalme og graviditetsgener i starten af sin graviditet, men det er heldigvis blevet bedre.

- Jeg har fået det meget bedre og fået meget mere overskud på det seneste. Det er dejligt. Men Thomas har virkelig være sød til at hjælpe med ting som madlavning og sådan noget. Jeg har haft det meget stramt med lugte, siger hun.

Skruk

Det var i første sæson af programmet, at Laura forelskede sig i den 11 år ældre Thomas. Heldigvis var følelserne gengældte og hun flyttede hurtigt til Sønderjylland og slog sig ned i hans store hus.

- Der er plads nok til os to og hunden, men første sal er slet ikke sat i stand, så inden vores barn skal have sit eget værelse, skal der ske noget deroppe. Men der er tid nok, siger Laura, der så småt er begyndt et se på babyudstyr og bygge rede i Kiskelund.

- Jeg har jo været skruk siden, jeg ved ikke hvornår. Og ja, jeg er da begyndt kigge, men det bliver nok først i det nye år, jeg for alvor begynder at købe babyting.

Laura og Thomas er det første par, der har fundet sammen i programmet, der venter barn.