TV 2-profil: Derfor stoppede han efter få måneder

Ask Rostrup holdt mindre end et år i jobbet som chefredaktør på TV 2 News. Nu fortæller han, hvorfor han smuttede

Timingen var rigtig. Matchet var rigtigt.

I hvert fald på papiret. For efter bare 3-4 måneder kunne tv-værten Ask Rostrup mærke, at hans nye job som chefredaktør på TV 2 News ikke gjorde ham glad. Nærmere tværtimod.

Ask Rostrup åbner i podcasten 'Q&Co' for, hvorfor han efter mindre end et år på posten valgte at forlade stillingen.

- Det varede vel i 9-10 måneder, så måtte jeg kaste håndklædet i ringen, fordi jeg simpelthen ikke syntes, at det var sjovt, fortæller Ask Rostrup i podcasten og fortsætter:

- Jeg havde den fornemmelse, at når jeg sad i bilen på vej hjem fra arbejde, så kunne jeg mærke, at det sugede energi, det gav mig ikke noget energi. Så jeg blev mere sådan… dehydreret på energi i virkeligheden, og for første gang i mit liv gik jeg også til psykolog.

Ask Rostrup var i 14 år en del af DR. Foto: Agnete Schlichtkrull / DR

Ville droppe jul

Ask Rostrup nåede at være på DR i 14 år, før han skiftede til TV 2. I dag er han vært på kanalen i stedet for chef. Især ét spørgsmål fra psykologen fik Ask Rostrup til at sige op og sadle om.

- I slutningen af november sagde min psykolog til mig: 'Hvorfor synes du egentlig, at du skal have det sådan der', fortæller Ask Rostrup i podcasten og uddyber, hvad 'sådan der' dækker over.

- Så er det med ikke at sove om natten og bare være sur derhjemme, jeg foreslog at vi nærmest ikke skulle holde jul, for ’det var jo ikke sjovt’, og sådan noget. Så tænkte jeg, ’okay, det må jo stoppe’. Og så stoppede jeg.

I januar sidste år kunne TV 2 så i en pressemeddelelse fortælle, at Ask Rostrup havde forladt stillingen.

'At forlade chefredaktørjobbet på TV 2 News er den sværeste beslutning, jeg nogensinde har taget i mit arbejdsliv, men jeg må konstatere, at jeg ganske enkelt ikke kan få mit hoved rundt om jobbet. Jeg troede, at det ville blive det bedste nogensinde, men i dag må jeg indse, at jeg simpelthen ikke trives', udtalte Rostrup dengang i pressemeddelesen.

Ask Rostrup var i mange år kendt som vært på DR, hvor han var i 14 år. Før sin tid på DR har Ask Rostrup blandt andet været chefredaktør på metroXpress og nyhedschef på Berlingske.