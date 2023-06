TV 2-profil mor igen

En vaskeægte sportsbaby er kommet til verden.

Håndboldekspert Lærke Møller og hendes mand, den tidligere fodboldspiller Thomas Enevoldsen, er nemlig blevet forældre til en lille pige for anden gang.

Det annoncerer parret på Instagram.

- Så kom lillesøster Nora endelig ud til os, jubler den nybagte mor, som var gået over tid.

Det var tilbage i december, at parret kunne afsløre, at de ventede en lille ny.

- Glædelig jul fra os fire. Vi glæder os til juni, hvor Cali får en lillesøster, skrev Lærke Møller i et Instagram-opslag med et dertilhørende billede af storesøster.

Hun kom til verden 29. juli 2020, og dermed ligger fødselsdagen ikke langt fra lillesøsters.

Bold i blodet

Der er ikke noget at sige til, hvis der gemmer sig et par håndbold- eller fodboldspillere i de to piger.

Deres mor er tidligere håndboldspiller og nåede at spille adskillige kampe for landsholdet. 34-årige Lærke Møller spillede som professionel for blandt andre Team Esbjerg og TTH Holstebro.

I dag er hun håndboldekspert på TV 2 Sport, samtidig med at hun arbejder som diætist på Aalborg Universitetshospital.

Hendes mand, 35-årige Thomas Enevoldsen, har en baggrund som fodboldspiller. Han har spillet i flere internationale klubber og for det danske landshold. Herhjemme har han tørnet ud for nordjyske AaB.