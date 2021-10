TV 2-profil scorer nyt job

32-årige Anna Ingrisch, der er kendt som studievært på TV 2 News, bliver ny vært på DR's nyhedspodcast 'Genstart'.

Det meddeler DR i en pressemeddelelse.

Anna Ingrisch overtager dermed stafetten efter den tidligere vært, Knud Brix, der i stedet skal være chefredaktør på Ekstra Bladet.

Da Ekstra Bladet fanger Anna Ingrisch over telefonen, lægger hun ikke skjul på sin glæde.

- Det er et fantastisk program, som rigtig mange er glade for at lytte til, inklusive mig selv. Det er en superfed redaktion, som har lavet noget, mange andre har forsøgt, men som først 'Genstart' har knækket koden på: Et stærkt, velfortalt og samfundsrelevant program, som også når meget bredt ud. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med dem, siger hun og fortsætter:

- De to værter, der har været før mig, Simon Stefanski og Knud Brix, har gjort det sindssygt godt. Jeg vil fortsætte den gode stime med stærke interviews og gode historier, og så vil jeg selvfølgelig også sætte mit eget præg.

Vil savne TV 2

Men når det så er sagt, vil Anna Ingrisch savne sin daglige gang hos TV 2, indrømmer hun.

- Jeg har været virkelig glad for at være på News. Det er så sjovt og vidunderligt at lave fjernsyn, særligt live om politik, som jeg især har beskæftiget mig med. Jeg vil savne rigtig mange dejlige kollegaer og mit gode hold på 'Besserwisserne'.

Podcasten har modtaget flere radiopriser, som for eksempel Årets nyheds- og aktualitetsprogram til Prix Radio 2020, og senest har Knud Brix og 'Genstart' vundet Publicistklubbens podcastpris.

Privat danner Anna Ingrisch par med journalist Martin Krasnik, som hun har tre børn med, og derudover har hun to bonusbørn fra Krasniks tidligere forhold.