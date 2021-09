TV 2-profil skal skilles

Den kendte TV 2-vært Christian Bækgaard og hans kone Louise Müller Bækgaard, som han har to børn sammen med, skal skilles.

Af Tinglysningen fremgår det således, at 37-årige Bækgaard ikke længere er medejer af parrets fælles hjem på Østerbro, og at der er indgået en aftale om bodeling.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Christian Bækgaard, at han og Louise Müller Bækgaard er gået hver til sit og skal skilles.

'Ja, det er korrekt. Det kan jeg bekræfte. Derudover har jeg eller Louise ikke yderligere kommentarer, hvilket jeg håber på forståelse for', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet erfarer, at parret har været fra hinanden i en længere periode.

Parret købte den 219 kvadratmeter store lejlighed, som Bækgaard nu er flyttet ud af, sammen i 2018 for 7,5 millioner. Her har de siden boet med deres to børn, Esther og Carl Christian.

Her ses Christian Bækgaard og Louise Müller Bækgaard sammen til Billed-Bladets TV Guld i 2020. Foto: Anthon Unger

Nyt job

Christian Bækgaard er især kendt for sit job som sportsvært og har været vært på TV 2 Sport i mange år.

I 2019 skiftede han dog Sporten ud med TV 2 News, hvor han i øjeblikket er vært.

- Jeg kommer til at savne kollegaerne på Sporten vanvittigt meget, for det er virkelig en helt igennem fantastisk flok, som har betydet meget - i mange år. Men - jeg glæder mig også afsindigt meget til det nye, lød det i forbindelse med jobskiftet fra Bækgaard.

I 2017 deltog han i 'Vild med dans', hvor han dansede sammen med danseren Mille Funk. Parret måtte dog forlade programmet som de første.