TV 2-profil stopper: Får nyt værtsjob

Siden 2021 har TV 2-profilen Divya Das berettet om, hvad der rører sig i Bruxelles.

Men nu er det slut.

TV 2's EU-korrespondent pakker mikrofonen sammen og vender hjem til Danmark, hvor hun fra 1. september er ny vært på TV 2's 'Go aften live'.

Divya Das afløser dermed Petra Nagel, der går på barsel.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelese.

- 'Go' aften Live' er et program med tid til fordybelse, og efter de seneste mange år i udlandet med nyheder i højt tempo bliver det spændende og udfordrende at kaste sig over et andet tv-format. Jeg glæder mig til igen at arbejde med en af de mest interessante discipliner inden for journalistikken - nemlig det gode interview. Dér, hvor nærvær og nysgerrighed er altafgørende, udtaler Divya Das i den udsendte pressemeddelelse.

I flere år har ægteparret Divya Das og Kim Bildsøe Lassen haft flere hundrede kilometer imellem sig. Han med base i Danmark, og hun med base i Bruxelles. Nu vender Divya Das hjem til Danmark, hvor hun bliver ny vært på 'Go' aften Live'. Foto: Mogens Flindt

De seneste to år har Divya Das fungeret som EU-korrespondent i Bruxelles for TV 2, men hun har i seks år været på farten som korrespondent.

Inden turen gik til Bruxelles, var hun TV 2's Europa-korrespondent med base i London, ligesom Divya Das også har en fortid som vært på TV 2 News, TV 2 Nyhederne samt på DR, hvor hun som vejr-vært for alvor skød sin karriere i gang.

Kæmpe rokade

Divya Das er ikke den eneste på TV 2, der har scoret sig et nyt job.

Nyhedsstationen har haft gang i en større korrespondent-rokade, der betyder, at Jesper Steinmetz efter 13 år forlader USA til fordel for London, hvorfra han bliver TV 2's nye Europa-korrespondent. Lotte Mejlhede overtager i stedet posten som USA-korrespondent.

Anders Lomholt bliver ny korrespondent for international sikkerhedspolitik ved siden af sin rolle som forsvarskorrespondent.

Lise Toft Hessellund afløser Divya Das i Bruxelles. Foto: Frederic Swennen/TV 2

Før sommerferien kunne TV 2 også fortælle, at afløseren for Christina Boutrup, der var Asien-korrespondent, var fundet i sinologen Casper Wichmann, der trådte til 1. juli.

Divya Das' afløser i Bruxelles er også fundet og bliver Lise Toft Hessellund.

Ulla Terkelsen fortsætter som international korrespondent med udgangspunkt i Frankrig. Rasmus Tantholdt er krigs- og konflikt-korrespondent, mens Claus Borg Reinholdt dækker krigen i Ukraine.

Jesper Zølck er TV 2's nordiske korrespondent med base i Stockholm, Eva Ravnbøl rapporterer fra Sydeuropa, og Uffe Dreesen holder snor i Tyskland og Østeuropa.

Ekstra Bladet arbejder på af få en kommentar fra Divya Das.