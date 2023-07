TV 2-stjerne afslører detaljer om forholdet

Tilfældighed, tilfældighed, tilfældighed.

Det kan være noget af det, der er afgørende for, at man finder kærligheden.

Og det var i særdeleshed det, der gjorde sig gældende for boligeksperten Sara Lygum fra 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'.

Til Billed-Bladet fortæller boligekspert og tv-vært, at hun mødte sin kæreste Jonas Kromann-Larsen, da hun var på vej til Mallorca med sine to børn, som hun har fra et tidligere ægteskab.

Ved sin side i flyet sad Jonas, der tilfældigvis var på vej til samme hotel med sine børn. Og sidemakker-korrespondancen endte med at blive starten på deres forhold.

Annonce:

- Vi startede med at være på ferie sammen og sluttede med at sidde ved siden af hinanden på flyet hjem. Også ved et tilfælde. Så mødtes vi to dage efter, og så har vi været kærester lige siden, fortæller Sara Lygum til mediet.

Private Lygum

Tv-værten har ellers ikke delt meget ud af sit privatliv før i tiden.

Hun har tidligere dannet par med Jesper Staal, men formåede at holde det hemmeligt, da de to gik fra hinanden.

Og i samme omgang, som hun kunne annoncere bruddet, kunne hun også offentliggøre, at hun havde fundet en ny kæreste.

Den mystiske Jonas fra flyet, som hun først nu har valgt at åbne op om.

Sara Lygum har tidligere til Ekstra Bladet fortalt, hvad der er fup og fakta, når det kommer til forhandlingerne i 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'. Det kan du læse om her.