TV 2-stjerne: Bekymret for fremtiden

Mathias Käki Jørgensen er netop nu aktuel i den tredje sæson af TV 2 Charlie-krimien 'Sommerdahl', hvor han spiller den unge politiassistent Benjamin.

Ved siden af arbejdet som skuespiller driver den 27-årige seriestjerne sit eget produktionsselskab, hvor han laver reklamefilm.

Selv om selskabet går godt, tænker Mathias Käki Jørgensen meget over, hvad der mon skal ske i fremtiden.

- Hans (Benjamins, red.) vej igennem at finde ud af hvordan man gebærder sig i en voksenverden, er jo lidt den samme, som jeg bakser med.

- Det er ofte tanker, der går på: 'Skal jeg stadig lave det her, når jeg bliver 40? Skal jeg fortsætte ad denne vej eller tage en ny?', fortæller han.

- Når man er selvstændig, er der rigtig mange katastrofer, der kan ske.

Tænker meget

Mathias Käki Jørgensen har ikke nogen uddannelse at falde tilbage på, hvis produktionsselskabet pludselig ikke skulle gå så strygende, som det gør nu - og det er klart i videoproduktionen, at hans største interesse ligger.

- Jeg tænker ikke, at det er skuespil, jeg skal lave mest af, erkender han.

- Når man ikke valgte at gå på universitetet, og man ikke valgte at få en uddannelse - så kan man nemt komme til at tænke rigtig meget over det.

Også hans familie har bemærket, at han er lidt af en praktisk katastrofetænker.

- Min far plejer at sige, jeg har slået paraplyen op, før det er begyndt at regne, fortæller han.

