TV 2-stjerne dater på livet løs: Jeg spilder ikke tiden

I sommer kunne den altid blåklædte Mette Helena Rasmussen annoncere, at hun efter fire års forhold var blevet single.

Men den 41-årige indretningsekspert og dommer i TV 2-programmet 'Nybyggerne' lader sig ikke slå ud.

- Jeg bevarer håbet, men jeg har desværre ikke fundet en ny kæreste, fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende på den røde løber til dette års Reality Awards.

Og hvis man sidder derude og synes, at man ville passe godt sammen med 'Nybyggerne'-eksperten, så er det første skridt at hente tinder-appen. For her holder Mette Helena Rasmussen af at finde sin potentielle dates.

- Jeg er superaktiv på alle mulige datingapps. Jeg går ind i det med oprejst pande, og det gode ved datingapps er, at man kun får kontakt med dem, man også gerne selv vil i kontakt med, siger hun og fortsætter:

- Så jeg er ikke helt derude, hvor vi skal opfordre folk til at skrive til mig, griner hun.

Et godt år

- Har der været nogle gode dates i det seneste halve år?

- Det har været et godt år, og jeg synes, det er spændende at gå på dates. Jeg kan godt lide at møde andre mennesker, og jeg oplever rmange ting og insisterer på, at det skal være en god oplevelse, så jeg foretager mig noget berigende. Jeg synes ikke, jeg spilder tiden.

Mette Helena Rasmussen er ud over at være meddommer i 'Nybyggerne' også af og til at finde i 'Go' Morgen Danmark' med ideer til indretning af hjemmet.

Hun har også tidligere fundet genbrugsguld i TV 2-programmet 'Loppe Deluxe'.

Hun dannede indtil sidste år par med sin nu ekskæreste Asbjørn i fire år.

